Javier Milei solicitará a la Justicia que retire la custodia a Fabiola Yañez

El Presidente asignó la tarea a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Durante Año Nuevo se filtró un video de la ex primera dama cenando en Madrid, lo que reavivó la polémica.

Hoy 18:29

El presidente Javier Milei anunció que le pidió a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe a la Justicia para quitarle la custodia a la exprimera dama Fabiola Yañez, quien actualmente vive en Madrid.

“Le pedí a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que eleve un informe a la Justicia sobre el sinsentido de mantener una custodia a la ex primera dama y expareja del expresidente. Seguro que la justicia evaluará este pedido positivamente. Los impuestos de los ciudadanos son para mejorar la vida de la población. No para privilegios de quienes no llevaron con austeridad la investidura”, escribió el primer mandatario en X.

Bullrich le respondió rápidamente por la misma vía: “Presidente: ya hago el informe de manera inmediata y se lo elevo a la Justicia”, escribió en X.