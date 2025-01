La fuerte confesión de Lautaro Martínez sobre su presente en Inter: “Es el peor momento”

El Toro terminó la temporada pasada como goleador y figura del fútbol italiano. Pero su actualidad es totalmente diferente.

Hoy 12:08

Lautaro Martínez fue la figura indiscutida del Inter en la temporada 2024, liderando al equipo al título de la Serie A con sus 24 goles, que lo consagraron como máximo artillero y mejor jugador del torneo. Sin embargo, en el nuevo campeonato, el delantero argentino enfrenta un momento adverso, aunque mantiene la confianza en su recuperación.

“Descansé poco, no hice la preparación que quería en pretemporada porque no había tiempo. Me siento diferente, ya he vivido momentos así, pero en mi opinión éste es el peor. Estoy recuperando la forma y estoy tranquilo incluso sin marcar”, expresó el Toro en la previa del clásico ante Milan por la Supercopa de Italia.

En la actual campaña, Lautaro ha marcado solo un gol en 10 partidos con el Inter en todas las competencias, una cifra que contrasta con los seis tantos que acumula en la Serie A. Sin embargo, está lejos de los líderes de la tabla de goleadores, Marcus Thuram y Mateo Retegui, quienes registran 12 tantos cada uno.

A pesar del bajón goleador, el delantero se mostró enfocado en el trabajo colectivo: “Me fijo poco en las estadísticas. El gol es importante, pero lo es más que gane el Inter. Cuando no marco, siempre intento contribuir al equipo de otras maneras, y creo que lo estoy haciendo”, afirmó.

Simone Inzaghi, entrenador del Inter, también respaldó al delantero de la Selección Argentina: “Yo también era delantero, aunque menos fuerte que él. Sé lo que es no marcar durante un tiempo. Lo veo tranquilo, trabaja bien y nos está dando mucho, incluso cuando no anota”.

Un clásico con título en juego

Lautaro buscará reencontrarse con el gol este lunes 6 de enero, cuando el Inter enfrente al Milan por la final de la Supercopa de Italia. El clásico se disputará en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, a las 16:00 (hora de Argentina), con la posibilidad de sumar un nuevo título a las vitrinas del equipo neroazzurro.

Con la confianza de su equipo y el compromiso de ser clave en el clásico italiano, Lautaro Martínez intentará demostrar por qué sigue siendo una de las grandes figuras del Inter.