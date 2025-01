Woody Allen: "Ganar el Oscar no significó nada para mí"

El cineasta, que se inspiró en su relación con Diane Keaton para escribir "Annie Hall", ni siquiera se presentó en la ceremonia para recoger los Oscar que ganó.

Hoy 07:30

Tan ignorado en Hollywood como alabado en Europa, Woody Allen es ampliamente reconocido como uno de los mejores directores de la historia gracias a sus dos géneros predilectos: la comedia y el drama, casi siempre mezclados en películas como 'Match Point' (2005), 'Hannah y sus hermanas' (1986) y 'Annie Hall' (1977). Esta última es, tal vez, su película más trascendente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Planteada en un tono abiertamente autobiográfico sobre sus relaciones con las mujeres en general y Diane Keaton en particular (el verdadero nombre de la actriz es Diane Hall), la cinta de Woody Allen despierta sensaciones tan enfrentadas como el amor y el odio. El cineasta, acostumbrado a tratar temas relacionados con la vida y la muerte, el amor, el sexo y la cultura desde su particular punto de vista, logró una obra que ha sido considerada "cultural, histórica y estéticamente significativa" por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry. Un logro como pocos para la comedia romántica que se alzó con cuatro premios Oscar (Mejor Director, Mejor Película, Mejor Guion Original y Mejor Actriz Principal).

En 'Annie Hall', Alvy Singer (Woody Allen) es un apreciado escritor de chistes e historietas para actores cómicos que, indistintamente, actúan en clubs nocturnos y en televisión. Pero Alvy, de apariencia insignificante, está prácticamente condicionado por sus múltiples preocupaciones por el amor, el sexo y la muerte. De pronto, conoce a Annie Hall (Diane Keaton), una atractiva mujer que ha alcanzado un enorme éxito como cantante. Atraídos físicamente, deciden irse a vivir juntos. Pero, al cabo de un tiempo, su maravillosa relación inicial comienza a enfriarse, aunque ninguno de los dos se atreve a confesarlo. Finalmente deciden, de mutuo acuerdo, separarse. Completan el reparto unos inmensos Carol Kane, Christopher Walken, Tony Roberts, Shelley Duvall, Janet Margolin o Sigourney Weaver.

Woody Allen, eterno inconformista, llegó a pronunciarse sobre los rumores acerca del nivel de autobiografía incluido en la película. "La sensibilidad del cineasta impregna el proyecto de tal manera que la gente ve una película como 'Annie Hall' (1977) y todo el mundo piensa que es autobiográfica", afirma. "Pero yo no era de Coney Island, no nací bajo una noria, mi padre nunca trabajó en un lugar donde tuvieran coches de choque. No fue así como conocí a Diane Keaton y no fue así como nos separamos". Aunque su romance fue breve, a principios de los 70, ambos desarrollaron una profunda amistad y una conexión profesional que duró décadas, culminando en su colaboración más emblemática: 'Annie Hall' (1977).

"Sé que suena horrible, pero ganar ese Oscar por 'Annie Hall' (1977) no significó nada para mí", llegó a afirmar Woody Allen sobre la ceremonia en la que se alzó con cuatro premios Oscar (Mejor Director, Mejor Película, Mejor Guion Original y Mejor Actriz Principal). Algo que no es de extrañar, ya que el cineasta ni siquiera se presentó en la ceremonia para recogerlos, como habría de repetir todos los años hasta 2002, cuando acudió a presentar un video homenaje a la ciudad de Nueva York, víctima unos meses antes de los atentados terroristas del 11S. Según se rumorea, ese año prefirió quedarse en casa tocando el clarinete.