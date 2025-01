María Corina Machado, tras la jura de Maduro: “Consolidó un golpe de estado”

“Ayer se ratificó mi profunda confianza de que la victoria está cerca, ellos ayer perdieron, fue una demostración de cuánto miedo le tienen al pueblo”, aseguró la líder de la oposición en Venezuela.

Hoy 17:11

María Corina Machado dio este viernes detalles del confuso episodio en el que fue arrestada y luego liberada por el régimen de Nicolás Maduro. La aparición de la dirigente opositora era muy esperada, ya que brindaría una explicación de la denuncia que ella y su partido hicieron contra el chavismo. Finalmente, Machado habló en un mensaje grabado: explicó cómo fue el arresto, acusó a Maduro de haber consolidado un golpe de Estado y aseguró que ella misma le pidió a Edmundo González Urrutia que no viaje este viernes a Venezuela, como estaba planeado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Dejo registro para la historia", comenzó Machado, mirando a cámara. "Cada venezolano que salió a la calle representa lo mejor de lo que somos. Yo lo vi junto a ustedes, ese río tricolor es lo más fuerte que vi en mi vida. Pese a la fuerza represiva brutal , derrotamos al miedo", siguió.

"Hoy 10 de enero, Maduro consolida un golpe de Estado. Cruzó una raya roja. Viola la Constitución", añadió Machado, que apuntó contra los "dictadores de Cuba y Nicaragua".

Fue contundente: "Hoy no se puso la banda en el pecho, se la puso en el tobillo como un grillete".

Además, señaló la "paranoia delirante" del régimen, creciente militarización de las calles y el marco represivo que desplegó el régimen de Maduro. Atribuyó a ese clima que Edmundo González Urrutia finalmente no haya volado este viernes a Caracas para la toma de posesión como presidente electo.

"No era conveniente", sostuvo Machado. "Edmundo vendrá a juramentarse como presidente constitucional de Venezuela en el momento correcto, cuando las condiciones sean las adecuadas", profundizó.

Qué dijo Machado sobre el confuso episodio: "Atacaron a una mujer por la espalda"

Luego se refirió al arresto y la liberación del jueves, cuando el régimen desplegó "una brutal represión". Confirmó que fue detenida y atacada y que abruptamente hubo una orden para liberarla, por lo que apuntó a las contradicciones del régimen.

Contó que tras su discurso se subió a una moto de su equipo, acompañada por otras "dos o tres" motos que la escoltaban. "A la altura del Liceo Gustavo Herrera nos trataron de interceptar varias motos con efectivos armados de la Policía Bolivariana, tenían armas largas. Pudimos avanzar, pero escuché varios disparos. Nos interceptaron", dijo Machado.

"Un funcionario me preguntó mi nombre, para confirmar que era yo. Y por detrás fue bruscamente arrancada de la moto y me montaron en otra, en medio de dos hombres. Así son: atacan a una mujer por la espalda", continuó ella.

Pero "repentinamente" pararon y le dijeron que "tenían la orden" de que se fuera. "Me pidieron grabar un video como fe de vida. Me tomó varias horas alejarme de la zona y resguardarme. Entonces me enteré que el conductor de una moto que me acompañaba lo habían herido de bala una pierna. También se lo llevaron preso".

Dijo que está bien de salud, pero con "fuertes dolores y contusiones". "Evidentemente lo que me pasó ayer demuestra las profundas contradicciones dentro del chavismo", añadió.

Luego explicó que, tras considerar las condiciones represivas y de persecución, el partido concluyó que no era conveniente que el presidente electo Edmundo González Urrutia llegara este viernes a Venezuela para la toma de posesión.

"En su paranoia delirante", apuntó contra el régimen de Maduro, "no sólo cerró el espacio aéreo de Venezuela, sino que activó todo el sistema de defensa aérea".

"Hemos evaluado todo esto, decidimos que no es conveniente que Edmundo ingrese hoy a Venezuela. Le he pedido que no lo haga, porque su integridad es fundamental para la derrota final del régimen y la transición a la democracia", siguió sobre González Urrutia.

El presidente electo, por quien rige una orden de captura en Venezuela, estuvo exiliado en España. En los últimos días emprendió una gira por América latina, que lo llevó a Argentina, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y República Dominicana. Desde ese país iba a partir un vuelo que lo llevaría a Caracas este viernes. Ese traslado es el que se suspendió por las amenazas chavistas.

Machado también dejó un mensaje contundente a sus seguidores, a quienes arengó para seguir saliendo a protestar.

"Está muy cerca", expresó sobre la democracia. "Venezolanos, Maduro no podrá gobernar por la fuerza a una Venezuela que ha decidido ser libre. Nuestro país está más unido que nunca. Seremos cada vez muchos más en las calles de Venezuela y el mundo. Le digo a cada venezolano que consolide con fuerza su derecho a protestar", afirmó Machado. "Es hora de hacer lo necesario para destituirlo".