Mauri Icardi publicó un polémico video abrazado a la China Suárez: el sugestivo gesto que encendió las redes

Hoy 19:51

Dos días después de gritar su amor a los cuatro vientos, Mauro Icardi y la China Suárez regresaron a las redes sociales para mostrarse como una pareja feliz, mientras continúa la turbulenta separación del futbolista de Wanda Nara, que incluso es seguida por la prensa internacional.

Esta vez el delantero del Galatasaray compartió una foto y un video en la intimidad de su hogar, la casa de la polémica en el matrimonio de la conductora de Bake Off Famosos con el jugador, en la que aparecen abrazados y exhibiendo su amor.

Mauro compartió una imagen en la que aparecen súper sonrientes. Ambos sobre un sillón, ella recostada sobre las piernas de él y un detalle no menor: se los ve tomados de las manos con las manos puestas sobre el abdomen de la actriz. Una imagen que no parecería inocente en medio de las especulaciones que se tejieron sobre la posibilidad de un embarazo.

Pero no fue todo. En un video es el jugador quien aparece descansando sobre la actriz de Casi Ángeles y ATAV, más precisamente sobre su panza, mientras ella le acaricia la cara y el pelo. La banda de sonido del momento tampoco azarosa. Una balada de Camilo y Farruko llamada “Si me dices que sí”.

“Para que tú te quedes aquí/ Si no eres tú, no es nadie/ Y es así/ Si yo no tengo tus besos, yo me puedo morir/ Si tú te alejas de mí, ya no quiero vivir”, acompaña la canción la escena de amor de la pareja.

Por su parte, la modelo también replicó el posteo del defensor del Galatasaray y le agregó un emoji de corazón.