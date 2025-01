Hablaron por primera vez las hijas de Nisman: “En nuestra familia nunca nadie dudó de que haya sido un asesinato”

Iara y Kala dieron una entrevista juntas a 10 años de la muerte de su padre. El recuerdo del 18 de enero de 2015 y qué dijeron de la investigación. “Lo que él investigó ahora se está probando”, afirmaron.

Hoy 16:30

En la víspera al 10° aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, encontrado sin vida en las torres Le Parc de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, sus hijas Iara (25) y Kala (18) hablaron por primera vez del fallecimiento de su padre y la investigación que envuelve el caso.

“Nunca nadie de nuestra familia dudó que haya sido otra cosa”, coincidieron las hermanas sobre la hipótesis de que su padre haya sido víctima de un asesinato. No obstante, aseguraron que, con el paso del tiempo y el trabajo que hicieron durante su duelo, no tienen la necesidad de saber quién fue el responsable del hecho. “Dio su vida por algo que él creía justo y que creía importante y eso reconforta mucho”, señalaron.

En diálogo con Diego Leuco en Resumido, la sección de noticias del canal de streaming Luzu TV, ambas recordaron los días previos a que el fiscal que investigaba el atentado de la AMIA fuera hallado muerto y cómo se enteraron de lo que había sucedido.

Al momento del episodio, Iara tenía 15 y Kala 8 años. Ese enero, la más grande se había ido de viaje con el fiscal por su decimoquinto cumpleaños. Sin embargo, el paseo se interrumpió debido a que él tuvo que volver de urgencia a Buenos Aires por una cuestión relacionada con la causa que tenía a cargo.

“Antes de irnos al próximo destino, él se larga a llorar y me dice que nos volvemos a Buenos Aires juntos porque tenía que presentar la denuncia. Dijo que se había adelantado el momento en el que lo tenía que hacer y me dio una serie de explicaciones, que la verdad es que no entendí mucho en ese momento”, recordó la joven, que ahora es arquitecta.

Iara no quería volver a Argentina todavía. Y como solución, se unió a las vacaciones en Europa de su mamá, la jueza Sandra Arroyo Salgado, y su hermana más chica. Sin embargo, al poco tiempo de llegar, llegó la noticia de la muerte del fiscal.

“Estábamos en París y me acuerdo de que estábamos las tres en una habitación, en un hotel juntas. Yo me había dormido y de la nada me desperté y estaban mamá y Iara llorando”, dijo Kala, quien agregó que eligió hablar recién ahora del tema porque siente que el tiempo la ayudó a procesar y entender lo ocurrido.

Iara, por su parte, contextualizó esa escena que relató su hermana: “Ese día mi mamá recibió un llamado que decía que mi papá no contestaba a los mensajes. Yo ahí le empecé a escribir un poco desesperada por una respuesta. Le empezamos a escribir a él y a llamarlo. Hasta que bueno, recibimos el llamado que nos comunicaba la noticia. Ahí ya es como que mis recuerdos por ahí no están tan claros”.

Su opinión sobre la investigación

Si bien las dos coinciden en que su padre fue víctima de un crimen, aseguran que no necesitan saber más de lo que ya saben sobre el hecho. Esta tranquilidad que encontraron para continuar su vida se lo adjudicaron a Sandra Arroyo Salgado, su madre, a quien destacaron por haberlas ayudado a canalizar el dolor por la pérdida “por otro lado”.

Durante los primeros años después del hecho, Kala, que aún era una niña, reveló que esperaba terminar el colegio para estudiar abogacía e investigar lo que había sucedido con su padre. “Quería saber qué fue lo que pasó de verdad”, dijo. Y agregó: “Después crecí y mi mamá me hizo no darle importancia a qué fue lo que pasó, sino a recordar a mi papá de otra manera, con fotos que encuentro o las cosas que guardo de él”.

Iara, a su turno, compartió: “Yo sé lo que necesito saber, y creo que todo lo demás tiene que ver con seguir con el dolor y la angustia, y que gracias a Dios, este ejemplo que nos dieron siempre nuestros padres, de seguir para adelante y que la vida sigue. Yo creo que también es lo que papá hubiese querido, que sigamos para adelante con nuestras vidas”.

“Lo que él investigó, hoy se está probando”

Iara y Kala definen a Alberto Nisman como un héroe. En estos años, ambas se interiorizaron un poco más en la causa que su papá investigaba y ahora dicen con seguridad: “Lo que él investigó, hoy se está probando”.

“Y también (su investigación) fue muy importante para que Argentina no quede alineado a países o a una línea que por ahí va en contra de los valores que tenemos o que queremos los argentinos. Con el tiempo todo se pudo probar y yo creo que lo que hace el paso del tiempo es demostrar lo importante que fue la investigación de mi papá y que las cosas que él decía eran así. Dio su vida por algo que él creía justo y que creía importante y eso a mí me reconforta mucho”, dijo Iara al respecto.

Kala ahora dimensiona más lo importante del rol que cumplía su padre: “Ver toda la gente que apoya a nuestro papá y mismo a mamá, que la frenan en todos lados, literal, es lo que a mí me hicieron darme más cuenta de dimensionar lo importante que fue y lo mucho que la gente lo quiere y de lo admirable que fue todo lo que hizo”.

La mayor también recordó el día de la marcha de los paraguas -realizada en memoria del fiscal a un mes de su muerte- como una fecha importante para entender lo que había ocurrido en aquel entonces.

“Me acuerdo cuando mi mamá me preguntó si yo quería ir, que le dije que sí. Por un lado, fue como muy lindo recibir ese apoyo, por el otro lado fue como muy abrumador. Ese día, yo no recuerdo qué fue, pero sentía como esta sensación de claustrofobia, de que necesito salir afuera, si bien había sido afuera. Toda la gente y los paraguas y la lluvia... fue un día muy emocionante”.