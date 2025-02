Oriana Sabatini habló sobre el enfrentamiento familiar entre su padre Ova y su tía Gabriela: "Quedé en el medio"

La modelo opinó sobre la controversia generada por la ausencia de la extenista en su boda.

Hoy 10:40

El año pasado, Oriana Sabatini y Paulo Dybala vivieron uno de los momentos más felices de sus vidas al celebrar su matrimonio. Sin embargo, lejos del romance, a partir de entonces la situación trajo a la luz los conflictos y la interna familiar entre su padre, Ova y su tía, Gabriela Sabatini, quien no asistió a la boda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así las cosas, este viernes, minutos después de que llegara al país, la modelo fue interceptada y se refirió a esta situación. “No, no, es que yo no tengo nada que decir, la verdad. Si en algún momento se da esa charla, buenísimo. Pero yo no tengo nada que decir”, comenzó diciendo la joven en diálogo con LAM.

Ante la consulta del cronista, sobre si quisiera retomar el vínculo, Oriana contestó: “Sí, obvio. Obviamente que para mí la familia es re importante, pero yo creo que la familia también eventualmente la elige uno y creo que siempre y cuando las personas quieren estar en la vida del otro siempre va a haber un lugar para ellos en mi casa, en mi hogar. De mi parte yo no tengo nada, ningún problema que a mí me esté molestando. Entonces esa puerta siempre está abierta”.

La modelo también se refirió a los rumores que indicaban que el alejamiento se había producido por un mal vínculo con la pareja de la deportista: “Nunca tuvimos ningún problema con ninguna de las dos. Y la verdad, la próxima vez que hablen de este tema vayan a preguntárselo a mi tía porque yo no estoy metida en esto. Quedé en el medio sin comerla ni beberla y tengo que estar acá respondiendo cosas que yo no tengo respuesta, chicos”.

A poco más de seis meses de la boda, Oriana contó el significado que tuvo ese momento para ella y por qué sufre cada vez que se aleja de Dybala: “Fue muy, muy hermoso. La verdad que todavía lo tenemos muy presente. No pasó ni un año. Yo re extraño cuando nos distanciamos, odio irme de todas partes porque si no estoy extrañándolo a él. Estoy extrañando a mi familia. Es medio una mier..., pero bueno, también sé que a los lugares donde viajo siempre voy a reencontrarme con personas que quiero ver”.

El año pasado Oriana Sabatini y Paulo Dybala dieron el sí

Luego, Sabatini habló sobre los rumores de embarazo y cómo estos le habían afectado negativamente en su ánimo: “No me hizo muy bien. Obviamente eso parte de una opinión sobre el cuerpo de otra persona. Esos comentarios nacieron a partir de que me vieron un poco de panza. Y es retorcido pensar que una solo puede tener panza si está embarazada. Es un poco loco. Sobre todo si la gente no sabe lo que uno está viviendo internamente. Tienen que tener un poco más de cuidado, porque el cuerpo de las personas cambia, sobre todo el de una persona que tiene trastornos alimenticios y que todavía los atraviesa”.

En ese sentido, la influencer aseguró que comprende la intención de sus seguidores: “Obviamente entiendo que por ahí lo hicieron desde la mejor onda, como que ellos tienen ganas de que yo esté embarazada. Ojalá en algún momento suceda. Pero todo nace a partir de cómo vieron mi cuerpo en ese momento, que encima era una foto de antes del casamiento. No está bueno que ese comentario nazca a partir de: “tiene un poco de panza, tiene que ser porque está embarazada””.

Ante la consulta de si está buscando quedar embarazada, Oriana afirmó: “Hay ganas, pero no le quiero meter presión a eso porque si te ponés ansioso con esas cosas... me pasó con el casamiento, que si bien no dependía de la naturaleza y de fuerzas mayores, creo que estas cosas se dan cuando se tienen que dar. No es decisión de uno cuándo pasa. Entonces relajados”.

Al respecto, la figura de las redes también destacó el apoyo de sus papás: “Sí, sí. Mis viejos se mueren. Paulo siempre fue el que más ganas tuvo, pero obviamente que a medida que yo lo fui conociendo con los años, yo siempre dije el día que sea mamá va a ser porque amo tanto a una persona que voy a querer multiplicar ese amor. Y sí, eventualmente me pasó con él porque lo conocí y conocí el gran hombre que hay detrás de lo que todo el resto de la gente conoce. Y sí, obvio, me dan ganas de agrandar eso”.