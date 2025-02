¡Santiago es un infierno!: cómo prevenir golpes de calor y enfermedades en niños

Las altas temperaturas afectan a la provincia y desde el CePSI advierten sobre los riesgos para la salud infantil. Recomiendan evitar la exposición al sol, asegurar una correcta hidratación y conservar bien los alimentos para prevenir patologías.

Hoy 15:01

Santiago del Estero atraviesa una semana con temperaturas extremas. Desde el Centro Provincial de Salud Infantil (CePSI) advirtieron sobre el riesgo de golpes de calor en niños y brindaron medidas preventivas.

La directora del CePSI, Dra. María Eugenia Gauna, recomendó evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 18:00. “Sabemos que hasta las 10, 11 de la mañana podemos ir con nuestros hijos a donde queramos, y después de las 5, 6 de la tarde”, explicó en diálogo con Noticiero 7.

Asimismo, sugirió que las actividades recreativas no se realicen en horario de siesta. “Las escuelitas de fútbol deben programarse cuando baje el sol. Es fundamental hidratarlos con agua, no con jugos azucarados ni gaseosas”, indicó.

Sobre los síntomas, señaló que los niños pueden presentar dolores de cabeza y vómitos. “Uno empieza a ver qué actividad tuvo durante el día para poder hacer el tratamiento adecuado”, sostuvo. Además, recomendó mantener a los niños en ambientes frescos, utilizar ventiladores o aire acondicionado y bañarlos varias veces al día.

Por otro lado, alertó sobre el aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales. “Nuestro clima tropical, con alta humedad, hace que persistan virus que no deberían estar en esta época”, explicó. También resaltó la importancia de la conservación de los alimentos. “Las bacterias se desarrollan en comidas que no están refrigeradas o cocinadas como deben ser. No nos olvidemos del síndrome urémico hemolítico, que está presente todo el año”, advirtió.

Los profesionales sanitarias reiteraron la necesidad de tomar precauciones ante las altas temperaturas para evitar complicaciones en la salud de los niños.