Blake Lively y Justin Baldoni recibieron una advertencia de un juez para detener su guerra mediática

Hoy 08:21

Un juez de Nueva York instó a los abogados de Blake Lively y Justin Baldoni a evitar litigar su conflicto en los medios de comunicación, mientras ambas partes se enfrentaron en la corte por primera vez desde que se demandaron mutuamente.

La actriz de 37 años, acusó a su coprotagonista y director en It Ends With Us de dañar su reputación en la prensa después de que ella denunciara acoso sexual en el set de filmación. En respuesta, el actor de 41 años ha interpuesto demandas por difamación contra ella, su esposo Ryan Reynolds y el medio The New York Times. Su abogado, Bryan Freedman, también ha lanzado una campaña mediática para contrarrestar las acusaciones de la actriz.

Durante la audiencia preliminar que se realizó este lunes 3 de febrero en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juez Lewis Liman abordó el tema y advirtió que podría acelerar el juicio si ambas partes no cesan su batalla en los medios. También recordó a los abogados que deben cumplir con las Reglas de Conducta Profesional de Nueva York, las cuales prohíben declaraciones públicas con una “probabilidad sustancial” de influir en el jurado.

Por su parte, Blake Lively y su equipo legal solicitaron al juez que impida a Bryan Freedman realizar declaraciones públicas que puedan afectar la imparcialidad del juicio. También expresaron preocupación por un sitio web lanzado recientemente por Justin Baldoni y su equipo, que parece estar diseñado para reforzar sus acusaciones contra la actriz.

Blake Lively

Asimismo, el abogado de Baldoni afirmó que sus clientes están “devastados financiera y emocionalmente”. El juicio está programado para marzo de 2026.

Michael Gottlieb y Esra Hudson, abogados de Lively, declararon a los medios de comunicación que están satisfechos con el resultado de la audiencia y se encuentran “ansiosos por avanzar con el proceso de descubrimiento en este caso”.

“La corte ha reconocido la necesidad de que todos los abogados cumplan con la ley y eviten declaraciones que puedan sesgar al jurado. Este caso trata de acusaciones graves de acoso sexual y represalias. Haremos que los acusados rindan cuentas y confiamos en que, una vez que se presenten todas las pruebas en este caso, la Sra. Lively prevalecerá”, declararon.

Por otro lado, Freedman expresó su confianza en el proceso: “Estamos satisfechos con el resultado de la audiencia de hoy y ansiosos por avanzar de inmediato con el descubrimiento en este caso”, dijo a la prensa y añadió que pronto saldrá la verdad a la luz.

El inicio de la disputa legal

En diciembre, Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni, alegando que la acosó sexualmente durante el rodaje de It Ends With Us y que, tras denunciarlo, él lanzó una campaña de desprestigio en su contra. La demanda también menciona a dos empleados de Wayfarer Studios, la productora del actor y a dos de sus publicistas.

Semanas después, el 16 de enero, el también director respondió con una contrademanda de 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds y su publicista, acusándolos de difamación, así como de intentar tomar el control de la película y su promoción.

La disputa tomó un giro aún más mediático cuando Freedman publicó un video de 10 minutos del set de filmación, con el objetivo de refutar algunas de las acusaciones de Lively. También anunció el lanzamiento de un sitio web para presentar pruebas en favor de Baldoni.

Justin Baldoni

El equipo legal de la actriz pidió al juez que interviniera, argumentando que “el litigio federal debe desarrollarse en la corte y bajo las normas de conducta profesional”, y advirtió que las acciones de Freedman podrían “contaminar el jurado”.

En respuesta, Kevin Fritz, otro abogado de Justin, calificó la solicitud de Blake como un “intento de intimidación”, por lo que le pidió al juez que rechazara cualquier posible orden de silencio que pudiera solicitar su contraparte.