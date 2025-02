La respuesta de Ernesto Tenembaum a Milei, quien lo acusó de “defender pedófilos virtuosos”

El periodista respondió a la acusación del Presidente, que habló el lunes con LN+. “No defiendo la pornografía infantil, me parece aberrante”, aseguró.

Hoy 10:31

El periodista Ernesto Tenembaum respondió este martes a las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lo acusó anoche de “defender pedófilos virtuosos” durante una entrevista en LN+. “No defiendo a ningún pedófilo; la pedofilia me parece aberrante y creo que los pedófilos tienen que, de ser posible, estar en cana de por vida”, dijo e insistió: “No defiendo la pornografía infantil; me parece aberrante. Creo que todos los que participan de todos los que participan en algún eslabón de la cadena de eso tienen que tener un castigo penal grave”.

En su programa de Radio con Vos, el conductor dedicó su editorial -entre otros temas- al análisis de la charla de Milei con Esteban Trebucq. Tras ser apuntado por el Presidente como un “defensor de pedófilos”, Tenembaum dijo: “Lo que ocurre es que hace diez años hice una declaración no muy afortunada en el tono y también en el contenido, que inmediatamente después de una breve reflexión [dije] que fue espantoso, que estuve mal y que no debería haber dicho eso”.

Planteó entonces que la pedofilia es “algo espantoso” y le reclamó a Milei que se agarra “de las fake news repetidas”. “Sufrí muchas amenazas por eso -que nunca conté- y campañas de difamación espantosas, [pero] nunca un presidente habló de esto”, indicó.

Tenembaum dijo que se sorprendió por las declaraciones del Presidente y aclaró que no busca pelear con él. “Imagino que recapacitará en algún momento”, dijo y agregó: “Es un tipo al que le tengo cariño, además, porque lo conozco; cuando leía lo que dijo pensé ‘No, no puede haber dicho esto, si yo tengo una relación personal que oscila, por supuesto, porque una relación entre periodista crítico y un presidente es difícil, pero no hay animosidad’”.

“Pensé que [Javier Milei] entendía la lógica de que uno podía criticar y tener diálogo, nunca imaginé que iba a llegar a una cosa así”, marcó.

Apuntó además contra las agresiones del Presidente, a quien cuestionó por sus declaraciones sobre la comunidad LGBTQI+. “No puede ser que nos tratemos así, hay algo que está muy mal en todo esto. No puede ser que otra vez el nivel de agresión; los argentinos deberíamos vivir en paz y discutir cosas más profundas, no la homofobia, sino a dónde va el país, qué pasa con la ciencia, con los salarios, qué pasa con la inseguridad”, reforzó.

Y agregó: “Tengo derecho a opinar sin recibir una agresión de esta naturaleza”.

La acusación de Milei

Milei habló este lunes sobre la inseguridad en territorio bonaerense, dijo que la Provincia está sumida en un “baño de sangre” y responsabilizó al gobernador Axel Kicillof por los últimos asesinatos en el conurbano. Tras los crímenes de Lucas Aguilar, Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, el mandatario tildó al jefe provincial de “inútil con visión a favor de los delincuentes”. Cuestionó también la presencia de Kicillof en la llamada “Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista”, que se realizó el sábado, y opinó que el gobernador es parte del “problema de la Argentina y no de la solución”.

El Presidente también cargó contra Tenembaum y Luis Novaresio, a quien apuntó de “heterofóbico”. Sobre el conductor radial en Radio con Vos dijo: “Hay un grupo de pedófilos que se llama pedófilos virtuosos. Son los que tienen un sentimiento de querer abusar de los menores, pero se contienen y solamente consumen pornografía infantil, como si en esos videos no fueran abusados. El señor Ernesto Tenembaum defiende a los pedófilos virtuosos. Él es el que vive sacando de contexto a todo el mundo. La declaración que hizo hace un par de años sobre esto es muy clarita. Hasta sus compañeros se lo remarcaron. Después reculó”.