“Nos faltó inteligencia para manejar el partido”, afirmó Omar De Felippe

El entrenador de Central Córdoba analizó la derrota ante Defensa y Justicia de este lunes en Florencio Varela.

Hoy 17:27

Central Córdoba no pudo sostener la ventaja y cayó por 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Luego del encuentro, su entrenador Omar De Felippe analizó el rendimiento del equipo y reconoció que todavía queda mucho por mejorar.

"Es una lástima porque el segundo tiempo fue mejor que el primero para nosotros, quizás por el calor. Nos paramos mejor, pero no tuvimos la inteligencia de manejar el partido. Los goles llegaron por pelotas mal perdidas y nos costaron el resultado. Hay que seguir trabajando", afirmó el DT en conferencia de prensa.

Más allá del buen arranque del torneo, con dos victorias en las primeras fechas, De Felippe pidió cautela y recordó que Central Córdoba aún está en proceso de construcción. "No nos volvimos locos por los dos partidos que ganamos, porque entendíamos que tampoco habíamos jugado bien. Nos falta mucho trabajo para lograr el funcionamiento que queremos y ser más competitivos", señaló.

Además, el entrenador dejó en claro que su prioridad sigue siendo el torneo local, a pesar de la histórica clasificación del equipo a la Copa Libertadores. "Sabíamos que este era un desafío distinto, en una cancha difícil. Lo que se viene con la Copa Libertadores es muy lindo, pero yo todavía no pienso en eso. Tengo que encontrar el funcionamiento del equipo, porque si no hago pie acá, ni me atrevería a pensar en la Copa", sostuvo.

Uno de los temas que preocupan al entrenador es la forma en la que el equipo depende del delantero Luis Angulo. "Por momentos creemos que somos ‘Angulo-dependientes’. Tiramos la pelota sin pensar y estamos equivocados. Si el equipo no desarrolla un juego para aprovecharlo, es difícil, porque los rivales estudian todo. Todavía no entendemos cómo jugar con él o sin él", explicó.

Otro de los puntos débiles que remarcó De Felippe fue el rendimiento en la zona media. "El inconveniente mayor lo mostramos en la mitad de la cancha. No somos dinámicos, nos cuesta controlar y jugar. Y las transiciones no están siendo rápidas", admitió el técnico, quien además dejó en claro que seguirá buscando variantes en el equipo.

Más allá de la derrota, De Felippe valoró la paridad del fútbol argentino y destacó la importancia de no dar ventajas. "El partido fue parejo, quizás el empate hubiera estado bien, pero el que aprovecha los errores gana. El fútbol argentino es así, es muy competitivo. Si vos das ventajas, las aprovechan y perdés", sentenció.

De cara a lo que viene, el DT insistió en que el equipo necesita tiempo y trabajo. "Estamos implementando sistemas y hay jugadores que todavía no están en su mejor nivel. Vamos viendo semana a semana y cambiando según el rendimiento. Siempre buscamos que haya una competencia real y encontrar al que esté mejor para cada partido", cerró.

Central Córdoba deberá dar vuelta la página rápidamente y enfocarse en la próxima fecha, cuando reciba en Santiago del Estero a Newell’s el próximo viernes a las 20, en busca de recuperar terreno en el torneo.