En primera persona: la jubilada asaltada en La Banda contó el dramático momento que vivió

Una mujer de 84 años enfrentó a un ladrón que había ingresado a su casa. “Es difícil hacer justicia por mano propia para el que cree en Dios”.

Hoy 22:21

Días atrás, Graciela Campos, una jubilada de 84 años, de la ciudad de La Banda, sufrió un violento robo en su casa, en la zona de avenida Libertador y calle Mitre. Según relató a Noticiero 7, todo empezó cuando una mujer le pidió que le invitar agua porque tenía calor. Cuando ingresó a su casa para darle el agua, encontró a un ladrón adentro.

La jubilada, Lejos de sentirse amedrentada, decidió enfrentar al ladrón, el cual se trataría de “Cordero”, un conocido delincuente de la zona, que tiene a mal traer a todo el vecindario hace tiempo.

Graciela, cansada de haber sufrido muchos robos en el último tiempo, atinó a agarrar unas tijeras que había en la mesa de su casa y amenazó al delincuente. “si me haces daño te voy a matar”, le dijo. “Al ver mi actitud y ver no que me iba adejar bapulear por él, retrocedió”.

“Es muy difícil hacer justicia por mano propia, más cuando sos creyente de Dios”, remarcó Campos al relatar el dramático momento que le tocó vivir. “Primero me agarraron de las manos y cómo él era más fuerte que yo terminó tirándome al suelo”, dijo.

“A mí no me gusta hacerle daño a nadie, no odio ni le deseo el mal a nadie. Mi vida es tranquila, estoy con Dios, Jesús y María. Tuve miedo de llegar a hacerle mal a otra persona. Pero cuando vi que me atacaban me tenía que defender”, relató y aseguró: “fue un momento horrible”.

Al momento de la entrevista con Noticiero 7, Graciela estaba en compañía de algunas vecinas que también destacaron estar cansadas del accionar de “Cordero”, un joven delincuente que, según indicaron, estaría con libertad condicional.

El malviviente cometió robos de toda índole y actúa en complicidad con una mujer, quien sería su pareja, según indicaron las vecinas, cansadas de su actuar delictivo.