En medio de las tensiones entre el Gobierno y la Provincia, un ministro de Kicillof le pidió a Milei que se “comprometa con la seguridad”

Gabriel Katopodis exigió fondos para Buenos Aires; dijo que el gobernador “pone plata todos los días desde que asumió”.

Hoy 00:11

En medio de las tensiones entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires por la inseguridad y el otorgamiento de fondos, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA, Gabriel Katopodis, le pidió a Javier Milei que se comprometa con la seguridad en el territorio a cargo de Axel Kicillof.

"No es inteligente que un país como el nuestro tenga toda la obra pública parada y que, en un país que tiene la extensión territorial como la Argentina, las rutas y caminos estén todos abandonados. El 40% o 50% de lo que se transporta pasa por el sistema vial de PBA. La Provincia, en ese sentido y en términos de logística, es un lugar de tránsito para todos los puertos. Por eso necesitamos que esas rutas estén en condiciones“, sostuvo en diálogo con Radio Provincia.

Además, continuó: "Esas rutas no solo no están en condiciones, sino que muchas se abandonan, como la 3 o la Presidente Perón. El Gobierno tiene la plata para arreglarlas pero no lo hace. Cada vez que cargamos el tanque de nafta, un tercio de cada litro tiene como destino ser reutilizado en la reparación de rutas. Es decir, eso va a cuentas que manejan [Javier] Milei y [Luis] Caputo“.

Katopodis señaló que tanto la Argentina como la Provincia necesitan de pueblos que tengan agua y cloaca, de ciudades que tengan escuelas y universidades, y de regiones que cuenten con rutas para conectarse, sacar la producción y seguir creciendo. En este punto advirtió que es un modelo que el gobierno bonaerense pretende, pero que el Ejecutivo nacional no comparte: “Claramente, Kicillof expresa de qué manera estaríamos haciendo las cosas si nos tocase la responsabilidad de conducir el desarrollo del país”.

Por su parte, extendió el pedido de recursos a otros sectores, además de la infraestructura y destacó que el gobernador “pone plata todos los días desde que asumió” para que haya mayor equipamiento, personal, logística e inversiones en materia de seguridad. “Exigimos que el gobierno nacional no haga campaña por las redes”, sumó.

“Estamos dispuestos a sentarnos en todas las mesas de diálogo y coordinación, pero necesitamos que el Presidente se comprometa con el tema, con fuerzas federales en los lugares complejos del conurbano”, indicó Katopodis, quien le exigió a Milei refuerzos en fuerzas federales, al igual que lo hicieron también intendentes de la Provincia.

Las declaraciones del ministro se dieron en un contexto de fuertes disputas entre ambos gobiernos y un día después de que Milei apuntara contra Kicillof. Además de tratarlo de “inútil” y “estar a favor de los delincuentes”, el titular del Poder Ejecutivo dijo que en la provincia de Buenos Aires se están haciendo las cosas mal.

"Si tengo que ayudar, ayudo. La cuestión es que él es parte del problema y no de la solución”, afirmó el mandatario en diálogo con LN+ respecto a posibles otorgamientos de recursos de parte del gobierno nacional al bonaerense. Kicillof le había solicitado en reiteradas ocasiones que se garanticen fondos a la Provincia e, incluso, acusó a Milei de quedarse con dinero que le correspondía a PBA.

En tanto, la discusión también se fortaleció luego de que, a finales de 2024, se le negara en la Legislatura bonaerense a Kicillof el paquete de leyes económicas que solicitó, en donde incluía también el Presupuesto 2025.

“Yo no voy a permitir que quiebren a la Provincia”, cuestionó en Radio 10 y siguió: “La lógica y mecánica de Milei es atacar a las provincias y después pedirles que firmen [acuerdos con la Casa Rosada]. Yo no voy a entrar en ningún proceso de extorsión y me voy poner adelante de la defensa del pueblo de la Provincia, independientemente de que en año electoral, supongo, se vaya a hacer más duro y complejo”. Además cruzó a otros compañeros de Unión por la Patria (UP), a quienes cruzó por considerar que ayudaron a que fracase la sesión.