Por una demanda el estreno de Superman peligra en ciertos países

Los herederos del creador original, Joseph Schuster, han denunciado a Warner Bros. Discovery y DC Comics.

Hoy 07:31

Superman es uno de los grandes estrenos del año. Está a unos meses de verse en cines, pero su presencia en cartelera peligra porque está siendo objeto de una demanda. Los herederos de Joseph Schuster, cocreador de Superman, han demandado a Warner Bros. Discovery porque aseguran que DC Studios no tiene los derechos adecuados para estrenar la cinta en "territorios clave".

¿Qué significa esto? Los demandantes mantienen que, aunque cedieron los derechos mundiales del personaje a la predecesora de DC, la ley internacional de derechos de autor contiene "disposiciones que terminan automáticamente dichas cesiones 25 años después de la muerte del autor, transfiriendo al patrimonio de Shuster el interés indiviso de los derechos de autor del coautor" en países como Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia.

Por supuesto Warner Bros. niega que hayan infringido dicha ley. "Estamos fundamentalmente en desacuerdo con los méritos de la demanda y defenderemos enérgicamente nuestros derechos", han declarado a Deadline.

Superman por 130 dólares

Jerome Siegel y Shuster, los creadores del personaje, cedieron los derechos mundiales de Superman al predecesor de DC en 1938 "por apenas 130 dólares (65 dólares cada uno)". Este acuerdo estuvo vigente a lo largo de su vida y 25 años después de su muerte, pero Shuster falleció en 1992, por lo que ya ha transcurrido ese plazo. Según la ley, los derechos regresaron a sus herederos en 2017 -en 2021 en Canadá-.

Superman: Legacy

"Los demandados siguen explotando a Superman en estas jurisdicciones sin la autorización del patrimonio de Shuster, incluso en películas, series de televisión y productos, en contravención directa de las leyes de derechos de autor de estos países, que exigen el consentimiento de todos los copropietarios de los derechos de autor para hacerlo", mantiene la demanda.

Superman está prevista para estrenarse el 11 de julio, pero si la demanda no se ha resuelto para entonces, quizás sufra un retraso en los países donde se aplica la ley o en su llegada a cines de manera internacional. Y puede que el proceso vaya para largo, ya que la parte demandante solicita un juicio con jurado, alegando que "los actos de infracción directa de los acusados han sido deliberados, intencionales y deliberados, con total desprecio e indiferencia hacia los derechos del demandante".

No es la primera vez que surgen complicaciones en torno a la propiedad legal de Superman. DC Comics ha ganado una auténtica fortuna con Superman, pero Siegel y Shuster no fueron recompensados justamente, especialmente si hablamos de productos derivados como los cómics Superboy, que no atribuyeron la creación a los padres del superhéroe.

Los 53 millones de visualizaciones que ha tenido el tráiler de Superman piden a gritos que este asunto se solucione lo antes posible para poder ver la nueva versión interpretada por David Corenswet y dirigida por James Gunn.