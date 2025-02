Cómo prevenir la migraña: 10 alimentos con tiramina que debes evitar

Los alimentos fermentados y curados contienen este aminoácido, que puede desencadenar el inicio de este dolor de cabeza tan intenso. ¿Cuáles son las recomendaciones nutricionales?.

La migraña es una afección neurológica que afecta a millones de personas en el mundo y puede generar una gran discapacidad en quienes la padecen. Se estima que hasta el 15% de la población mundial sufre algún tipo de migraña.

Vale aclarar que no se trata de cualquier dolor de cabeza o cefalea. La doctora María Teresa Goicochea, jefa de la Clínica de Cefaleas de Fleni, explicó las diferencias: “Cuando hablamos de cefalea nos referimos a dolor de cabeza, son sinónimos y se considera un síntoma. Existen múltiples causas de cefalea. A diferencia de ello, la migraña es una enfermedad neurológica (no psiquiátrica) que genera múltiples síntomas, siendo la cefalea el más reconocido por la gente, pero no el único”.

La doctora describió los principales síntomas: “Náuseas, vómitos, intolerancia a la luz, sonidos, olores o movimientos. También las personas pueden experimentar dificultad para concentrarse o sentirse lentas en el pensamiento, sensación de tensión en el cuello”.

Existen múltiples causas de esta afección, entre ellas, los alimentos con tiramina.

La Fundación Americana de Migraña afirmó que es importante recordar que los ataques de migraña a menudo se deben a múltiples factores. “Cuando ya estás estresado, no duermes bien o no haces ejercicio, ciertos factores dietéticos pueden hacer que sea más probable que sufras un ataque de migraña”, señalaron.

La National Headache Foundation definió a la tiramina como un aminoácido vaso-activo que se encuentra en algunos alimentos. “Produce dolor de cabeza en algunos pacientes, y es un producto que se obtiene al convertir la tirosina (aminoácido presente en muchas proteínas) en epinefrina (hormona activa producida internamente en la glándula suprarrenal)”.

Y continúa: “Los alimentos que contienen tiramina pueden producir dolor de cabeza (migraña) al desencadenar una reacción en cadena que resulta en las causas más comunes de dolor de cabeza – vasoconstricción cerebral, seguida por la dilatación de los vasos sanguíneos en la cabeza”.

El tratamiento de la migraña incluye medicación como analgésicos y medicamentos específicos para aliviar los síntomas y recomendaciones de hábitos de vida y dieta para la prevención.

Qué alimentos contienen tiramina

Muchos alimentos contienen tiramina, pero los alimentos y bebidas fermentados tienden a tener la mayor cantidad de este aminoácido. “Esto se debe a que los microbios convierten la tirosina (el aminoácido) en tiramina a medida que los alimentos envejecen. Por lo tanto, cuanto más “añejo” o fermentado sea un alimento, más probabilidades hay de que tenga mucha tiramina, según los estudios.

Los alimentos ricos en tiramina, según la Clínica Mayo son:

Quesos fuertes o curados, como el cheddar curado, el suizo y el parmesano; quesos azules como el Stilton y el Gorgonzola; y el Camembert. Los quesos hechos de leche pasteurizada son menos propensos a contener altos niveles de tiramina, por ejemplo, queso americano, requesón, ricota, queso de granja y queso crema.

Carnes curadas, que son las carnes tratadas con sal y nitrato o nitrito, como las salchichas, el pepperoni y el salame.

Carnes ahumadas o procesadas, como panchos, mortadela, tocino, carne en conserva o pescado ahumado.

Alimentos en conserva o fermentados, como el chucrut, el kimchi, el caviar, el tofu o los escabeches.

Salsas, como la salsa de soja, la salsa de camarones, la salsa de pescado, el miso y la salsa teriyaki.

Soja y productos de soja.

Guisantes, habas y sus vainas.

Frutas secas o sobremaduradas, como pasas o ciruelas, pasas, plátanos o aguacates sobremaduros.

Bebidas alcohólicas, como la cerveza, especialmente de barril o casera, el vino tinto, el jerez y los licores.

Alimentos combinados que contengan cualquiera de los ingredientes anteriores.

Cómo alimentarse para prevenir la migraña

Además de seguir los conceptos básicos de una dieta saludable, hay recomendaciones adicionales de la Fundación Americana de Migraña:

No saltearse las comidas, ya que esto puede aumentar el riesgo de sufrir ataques de migraña.

Hacer el desayuno. Intentar tomar un desayuno rico en proteínas entre 30 y 60 minutos después de despertarse por la mañana.

Considerar comer cinco comidas pequeñas al día. Intentar incluir un carbohidrato, una proteína y una grasa saludable en cada comida pequeña para sentirse saciado por más tiempo.

No comer ni beber nada que sepa que le provoca ataques de migraña.

Beber agua durante todo el día en lugar de bebidas azucaradas.