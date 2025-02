Expulsión y sorpresa en Gran Hermano 2024: Jenifer se fue sin valijas y entró su novio Giuliano

Hubo una nueva expulsión en Gran Hermano. Santiago del Moro comunicó la decisión y, de forma inmediata, una participante dejó la casa.

Hoy 02:00

Primero, el conductor aseguró que lo que había pasado era "muy grave" y dio a conocer que Jenifer Lauría debía dejar el juego: "La expulsión va a ser ahora. Cuando el Big diga que ya están dadas las condiciones, van a expulsar a una jugadora. Se va esta noche por la puerta giratoria Jenifer".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Habló de más, ya había sido mandada a placa semanas atrás por esto, pero siguió, siguió. Por eso esta noche se va a su casa sin valijas", remarcó.

Lo cierto es que la jugadora ya había contado mucha información del exterior, rompiendo así con el aislamiento, una de las bases del reality. Sin embargo, durante la tarde del jueves, a raíz de una fuerte discusión que tuvo con Chiara Mancuso, Jenifer expuso mucho más.

"Yo quedé mejor parada que vos, eso te lo puedo asegurar. Cuando cruces ese portón te vas a dar cuenta. ¿Sabes por qué me fui yo? Porque la gente quería ver cómo seguía la novela, por eso me volvieron a meter", le dijo a su ex amiga, en alusión al triángulo amoroso que protagonizaron con Nano.

Indignada, Chiara fue al confesionario y le dijo a Gran Hermano que Jenifer había dado "un montón de información": "Dijo todo y adelante de toda la casa".

Finalmente, el Big anunció su decisión, Jenifer se paró rápidamente del sillón. "No sé lo que habrá pasado", les dijo a sus compañeros.

Tras un frío saludo con Chiara, aseguró: "Estoy tranquila, todo lo que quiero está afuera", en alusión a Giuliano Vaschetto, más conocido como Nano, con quien inició un romance en la casa. Lo que no sabía, era que él estaba esperando en el SUM, a punto de volver al juego.