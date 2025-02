Lali y Miranda! lanzaron "Mejor que vos": puro pop con estética de los 80 y promesa de hit

Tras dos años sin colaborar, la cantante y el dúo presentaron una explosiva canción que combina carisma, frescura y referencias a los ’80. El videoclip, lleno de colores vibrantes y guiños televisivos, desató furor en redes.

Después de mucha expectativa, y a dos años de su última colaboración, este jueves Lali Espósito lanzó su esperado feat con Miranda!. La canción, que formará parte del próximo álbum de la cantante, combina el carisma de la intérprete de “Fanático” con la frescura y el talento de Ale Sergi y Juliana Gattas. Además, el lanzamiento de “Mejor que vos” vino acompañado de un videoclip a puro pop, besos y referencias a los ’80.

Tal como había adelantado Lali días atrás, el videoclip empezó con los tres músicos luciendo pelucas rubias y un conjunto rojo brillante. “Porque ahora encontré uno mucho mejor que vos, que no me deja sola en la cama, que no me hace vivir ningún drama”, cantaban al unísono. Luego, la pieza audiovisual continua con una referencia de Espósito hacia Cher. La cantante desfiló por la pasarela de un estudio de televisión con diferentes vestido, haciendo alusión a la figura estadounidense.

Uno de los aspectos más destacados del videoclip es su estética, que evoca la televisión de los años 80. La producción simula una presentación en vivo en un set televisivo, con luces vibrantes, cámaras en movimiento y una ambientación que recuerda a los icónicos programas musicales de esa época. La combinación de colores, efectos visuales y vestuario cuidadosamente seleccionado contribuye a generar una experiencia visual inmersiva y electrizante.

Minutos después del lanzamiento del tema, Lali mostró su emoción por el estreno en un íntimo video. Luciendo la misma peluca rubia del videoclip, la cantante se mostró cantando y bailando de espaldas a su novio, Pedro Rosemblat. Mientras ella sacudía la cabeza al ritmo de la canción, su pareja, que estaba en cuero y lucía un short verde, continuaba preparando un asado.

Horas antes del estreno de “Mejor que vos”, Lali Espósito compartió su entusiasmo con sus seguidores en Instagram. La cantante publicó una historia en la que aparecía lanzando besos a la cámara, vistiendo un top deportivo y una gorra a juego, mientras sonaba su canción “No me importa”. Con una expresión de emoción, escribió simplemente: “Hoy”, dejando en claro su ansiedad por el lanzamiento.

Más tarde, Lali publicó una imagen en la que mostraba el vestuario que usó junto a Ale Sergi y Juliana Gattas en el videoclip. Esta imagen fue muy comentada por sus seguidores, quienes destacaron la estética y la química entre los artistas.

El anuncio de la canción generó un gran revuelo en redes sociales. En Instagram, el primer adelanto del single, acompañado por la frase “Mejor que vos con Miranda!, que viva el pop”, superó los 273.831 me gusta y recibió cientos de comentarios positivos. Entre los mensajes más destacados, los fans celebraron el regreso de Lali al pop con frases como: “Pero que viva el pop”, “Si reina, la canción que necesitábamos” y “Que viva Argentina, que viva el pop”.

Además, varias figuras del espectáculo se sumaron al entusiasmo por la colaboración. Dillom, quien ya había trabajado con ambos artistas, comentó: “Mis ídolos”. Otros nombres reconocidos que reaccionaron fueron Estefanía Berardi, Mery del Cerro, Benjamín Rojas, Mateo Sujatovich, Mercedes Morán, Taichu y Georgina Barbarossa.

Esta no es la primera vez que los artistas trabajan juntos, ya que anteriormente habían colaborado en la reversión de “Yo te diré”, canción original de Miranda! que se convirtió en un clásico del género. En esta ocasión, la canción fue escrita por Lali, Ale Sergi, Mauro de Tomasso y Galán, mientras que la producción estuvo a cargo de Don Barreto y de Tomasso.

El lanzamiento de este tema marca un nuevo capítulo en la carrera de Lali, quien recientemente había explorado sonidos más cercanos al rock con sus singles “Fanático” y “No me importa”. Con esta nueva entrega, la cantante reafirmó su versatilidad y su capacidad de moverse entre géneros sin perder su esencia.