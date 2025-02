¿El consumo de alcohol es malo para la salud de tu piel?

Expertos brindan respuestas a cuatro preguntas fundamentales sobre el tema.

La temporada estival y las vacaciones traen consigo relajación, tragos y cocteles... Pero cuando se trata de consumo de alcohol, a medida que transcurre el año las excusas van cambiando, aunque es bien sabido que esto afecta a la salud de múltiples maneras (entre ellas, la de la piel) y que los beneficios de no consumir alcohol están corroborados: desde una mejor salud mental y respuestas al estrés hasta fomentar la calidad del sueño y los niveles de energía.

Y esto ya está marcando una tendencia en la conducta social. Una investigación llevada a cabo por la organización benéfica Drinkaware descubrió que las tasas de adultos jóvenes de entre 18 y 24 años que abandonan el alcohol aumentaron del 14% en 2017 al 21% en 2021 (aunque también hay que decir que las personas de ese grupo demográfico que sí consumen alcohol tienden a beber en exceso). Drinkaware también informa de que casi 1 de cada 7 adultos no bebe.

1 - Pero, ¿cómo afecta el alcohol a la piel?

No es ningún secreto que el alcohol provoca deshidratación, y esto también se extiende a la piel. "Puede dejar la piel con un aspecto seco, opaco y cansado", afirma el Dr. Derrick Phillips, dermatólogo consultor. "El consumo excesivo de alcohol también agranda los vasos sanguíneos de la piel y desencadena la liberación de histamina, lo que provoca un enrojecimiento persistente de la cara y un enrojecimiento facial", agrega.

Dicho esto, no todas las bebidas se elaboran de la misma manera. Las bebidas espirituosas transparentes, como el vodka y la ginebra, pasan por un riguroso proceso de destilación para eliminar las impurezas y contienen menos aditivos. «Los cócteles suelen contener azúcar, aditivos y colorantes, lo que puede provocar manchas y afectar al cutis (si se consume en exceso)», comenta Phillips.

Si bien todos tenemos un amigo que puede "empinar el coco" y, aun así, salir con una piel clara y un rostro fresco, vale la pena señalar que la resiliencia de la piel varía de una persona a otra, afirma la Dra. Hiba Injibar, dermatóloga consultora de Harley Street. No existe una ciencia exacta que determine cuántas bebidas se necesitan para que la piel se vea afectada, ya que nuestros cuerpos la procesan de forma diferente.

El Dr. Injibar explica a ELLE UK: "Cuando la bebida se convierte en un hábito, se pueden observar más efectos en el envejecimiento de la piel, como las líneas finas, la decoloración y la flacidez de la piel. El aumento del consumo de alcohol durante un período prolongado puede provocar la rotura de los capilares, lo que puede ser permanente".

Aunque no puedas ver de forma inmediata el impacto del alcohol en la piel, el consumo excesivo de alcohol puede afectar a lo que ocurre en el interior. "Bajo la superficie pueden seguir produciéndose daños como la degradación del colágeno y el estrés oxidativo. A largo plazo, nadie es inmune a los efectos del alcohol", afirma el Dr. Injibar.

2 - ¿Qué pasa con el vino?

A menudo hablamos del contenido de antioxidantes del vino y de cómo una copa ocasional puede ser realmente buena para la salud. Pero, ¿se puede decir lo mismo de la piel? Más o menos, pero solo marginalmente. "El vino tinto contiene resveratrol, un potente antioxidante que puede neutralizar los radicales libres que aceleran el envejecimiento de la piel", coincide el Dr. Phillips.

"Sin embargo, es importante recordar que el alcohol sigue siendo alcohol y que consumirlo en exceso deshidrata la piel, agrava el enrojecimiento y contribuye a los signos (prematuros) del envejecimiento cutáneo", añade.

Es cierto que un solo vaso de vez en cuando puede ofrecer niveles modestos de protección antioxidante, pero no es mejor que un buen sérum para el cuidado diario de la piel.

3 - ¿Puede el alcohol provocar enfermedades de la piel?Según el Dr. Phillips, las personas con rosácea deben tener mucho cuidado. "El alcohol estimula la liberación de histamina, que dilata los vasos sanguíneos de la piel", explica. Además, puede provocar enrojecimiento facial en las personas de ascendencia del noreste asiático, ya que aproximadamente el 40% de la población "carece de una enzima clave que interviene en la descomposición del alcohol"

Beber en exceso puede empeorar los problemas de la piel, como la psoriasis grave resistente al tratamiento, la dermatitis seborreica y algunas variantes del eccema. "También puede provocar deficiencias nutricionales, con hematomas, uñas quebradizas, caída del cabello y picazón generalizada", añade.

Pero no tienes que dejarlo todo... Como ocurre con todas las cosas en la vida, la moderación es clave y hay cosas que puedes hacer para evitar los efectos del alcohol en la piel. "El Servicio Nacional de Salud recomienda no tomar más de 14 unidades por semana", explica el Dr. Phillips, quien también recomienda no consumir cócteles azucarados y beber agua entre cada bebida para aumentar la hidratación.

4 - ¿Cómo combatir los efectos del alcohol en la piel?

"Yo recomendaría hidratar la piel con una crema hidratante que contenga humectantes como el ácido hialurónico o la glicerina para contrarrestar la deshidratación provocada por el alcohol", afirma el Dr. Injibar. Y añade que "los ingredientes como la niacinamida pueden ayudar a reducir el enrojecimiento y calmar la irritación, mientras que los antioxidantes, como la vitamina C, pueden combatir el estrés oxidativo".

Además, quitarse la base de maquillaje -incluso cuando se llega a la cama a las 4 de la mañana- puede ser una tarea ardua, pero créeme, tu piel te lo agradecerá por la mañana.