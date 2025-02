¿La China Suárez perdió marcas por el escándalo con Wanda?

Agustín Rodríguez, abogado de la actriz aclaró qué pasó realmente con los sponsors.

Hoy 15:19

Desde que su nombre quedó envuelto en el escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez se convirtió en una de las influencers más buscadas por las marcas, logrando importantes contratos publicitarios.

Sin embargo, en las últimas semanas, Wanda le asestó un golpe letal a su rival al recordar que Icardi “dijo que era fácil, regalada y que tiene olor”. Estas declaraciones, que se viralizaron de inmediato, no fueron casuales, sino que parecían tener un objetivo claro.

“Me dicen que bajaron a la China de una marca de perfumes internacional por los dichos sobre sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”, reveló Ángel de Brito a comienzos de enero, en alusión a Carolina Herrera.

“Su representante está tratando de esconderlo, pero ya tienen la orden de los abogados de desvincularla”, agregó el periodista de LAM en esa ocasión.

Este viernes en Entrometidos, La Criti le consultó a Agustín Rodríguez por esta situación.

“Esa fue otra mentira difundida. No perdió a esa marca y hasta el momento no ha tenido consecuencias. Ustedes saben bien que en estas cuestiones, y especialmente de las personas que tienen tanta difusión público, las consecuencias no se ven de forma inmediata”, señaló.

En ese caso, La Criti recordó un posteo de una emprendedora que tuvo que desactivar los comentarios a raíz del “hate” que recibió el canje que hizo con Suárez. “Los insultos los reciben todas las personas involucradas, pero todavía no ha tenido esas consecuencias, o por lo menos no he tenido conocimiento”, agregó, Rodríguez.