El duro descargo de la exnovia de Juan Pablo tras protagonizar el “Congelados” más incómodo de Gran Hermano

La joven recibió muchos mensajes hirientes tras enviar a su expareja un video en el que le reclamó el exponerla públicamente y destacó que actualmente no siguen juntos.

Hoy 16:28

Juan Pablo de Vigili vivió uno de los momentos más tensos del juego “Congelados”, en la reciente edición de Gran Hermano (Telefe). A diferencia del resto de sus compañeros, el participante no recibió una visita sino un video que grabó su exnovia Silvana. Lo que realmente sorprendió en esta ocasión, es que lejos de toda emotividad, la joven disparó una serie de reproches, cuestionamientos y críticas.

“Hola, pipi. Estoy viva, bien y no te preocupes más. Aparezco porque insisten bastante y vos también”, inició Silvana y luego disparó: “Por lo que veo te olvidaste de todo lo que hablamos antes de que entraras. No quería exponerme e hiciste todo lo contrario. Está todo igual y hablamos cuando salgas. Mientras tanto, te deseo un buen juego... y fuera ese bigote. No soy yo, es la gente. Te estoy contando lo que dice la gente”.

Este episodio entre la expareja causó incomodidad entre los jugadores y el mismo Devi, quien no supo como reaccionar y se largó a llorar. La escena provocó indignación en redes y en consecuencia, la morocha debió publicar en sus redes un descargo, tras recibir todo tipo de mensajes hirientes.

“Quiero aclarar algo porque estoy viendo muchos comentarios y especulaciones que no son ciertos. Juanpi y yo ya no somos pareja, y esto no es algo reciente ni tiene que ver con lo que está pasando en el reality”, explicó la joven.

Líneas abajo, Silvana explicó: “Desde el principio, entendí y respeté su decisión de participar. De hecho, le pedí por favor que no me mencionara dentro de la casa, porque sentía que era un camino que él había elegido y en el que yo no tenía por qué involucrarme. Sin embargo, me están faltando el respeto por todos lados, y eso no es justo”.

Por último, la joven recalcó que su intención era intentar dar aliento a su expareja y que no le guarda rencor: “Decidí grabarlo también por el cariño que le tengo a Juanpi y por respeto a quienes siguieron nuestra historia, pero me gustaría que dejen de hacer suposiciones sin fundamento”.