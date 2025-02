Catherine Fulop fue sometida a una cirugia en su brazo: "Gracias a todos los que se preocuparon por mí"

Luego de una operación programada, la actriz actualizó a sus seguidores sobre su salud mediante redes sociales.

Hoy 07:59

Catherine Fulop contó en sus redes sociales que debió someterse a una cirugía, debido a que padecía un dolor agudo en los nervios de un brazo. La actriz confirmó que el diagnóstico tratado fue síndrome del túnel carpiano, una afección de larga data que condicionaba su rutina diaria.

El procedimiento fue ambulatorio, y la venezolana recibió el alta el mismo día. A su lado estaban su hija menor, Tiziana, y su esposo, Ova Sabatini.

Recuperada del procedimiento, con el paso de las horas Cathy posteó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores y asegurarles que se encuentra en franca recuperación.

“Primero que todo (quiero) decirles que me encuentro muy bien. Gracias a todos los que se preocuparon por mí y me dejaron tantos mensajes amorosos. Gracias al sanatorio Las Lomas Nordelta y a todo su personal. Mis enfermeros y a mi doc bello, que es un crack. Gracias, gracias, gracias”, comentó.

En otro apartado, la rubia explicó los problemas de salud que pudo solucionar gracias a esta intervención: “Para los que no sepan me operé del túnel carpiano, tengo double crush (síndrome de doble compresión). Tengo una cervicalgia que me quedó del Bailando por un sueño, tengo un pinzamiento de los nervios en la cervical y otro en el túnel carpiano. Me liberaron el nervio”.

Tras esta operación, Fulop viajó junto a su familia a la Costa Atlántica para descansar y continuar con su recuperación. En su cuenta de Instagram documentó parte del recorrido por la ruta y, ya en el destino elegido, se retrató tomando sol con el mar de fondo.