"Es mi mejor amiga": madre e hijo salen juntos a bailar y su historia sorprendió en las redes

Carola y Tomás se llevan 27 años y la primera vez que compartieron fue en Villa Gesell, luego repitieron la experiencia en un boliche de Palermo. Entre elogios y críticas, ambos defienden su relación basada en la confianza y la diversión.

Hoy 09:00

En una noche común, una más de sus vacaciones, Carola y Tomás, madre e hijo, decidieron hacer algo que no era tan habitual: salir a bailar juntos. Aunque la idea surgió casi por casualidad, el hecho de compartir ese momento, entre risas y algunas miradas curiosas, no pasó desapercibido.

Carola, mamá de tres hijos varones, le dijo que sí a su hijo cuando éste le propuso mostrarle a sus seguidores de TikTok cómo ambos se preparaban para ir a bailar a Pueblo Límite en Villa Gesell. Esa fue la primera vez que compartieron una salida así, y la repitieron algunas semanas después en un boliche de Palermo, con TN como testigo.

“Tomy ya tiene la edad para salir de noche, y la idea fue ir a un lugar que yo conocía, un boliche donde tengo amigos, y que él conociera el ambiente de los adolescentes. No se trataba de compartir toda la noche juntos, pero sí de disfrutar y conocer cómo se mueven, cómo se cuidan entre ellos”, explicó Carola.

Tomás, por su parte, vivió ese episodio en medio de una mezcla de emociones. “La pasé re bien, la verdad. Fue la primera vez que salí con mi mamá así. Yo estaba con mis amigos, pero cada vez que compartía algo con ella, lo grababa para el video”, contó el joven de 18 años.

El video de Tomás y Carola, disfrutando de la música y el ambiente del boliche, se viralizó rápidamente: superó el millón de visualizaciones en pocas horas y acaparó un sinfín de comentarios, tanto positivos como negativos.

“Yo sinceramente no leo los comentarios. Lo que piensen no me cambia mucho porque sé cómo es mi relación con mi mamá”, afirmó Tomás, con una calma admirable. Sin embargo, Carola se permitió ser un poco más reflexiva sobre los comentarios. “Al principio empecé a leer algunos y no me gustó nada. Hubo quienes tocaban el tema de pedofilia, o cosas completamente desubicadas, pero con el tiempo entendí que lo bueno y lo malo de las redes sociales es que todo se hace viral”, expresó.

Tomás agregó: “El hate ya lo tenía asimilado. Siempre que uno está en redes va a haber gente que opine desde el anonimato, pero no me molesta. La gente que me conoce sabe cómo soy”.

Lo que sí les resultó interesante es cómo vivieron sus amigos más cercanos este momento. “Mis amigos me dicen que es raro ver a una mamá en un boliche con su hijo, pero a mí no me afecta. Ellos saben que mi mamá es diferente y siempre me ha acompañado en todo”, contó Tomás. En cuanto a las chicas que lo rodean, Carola no dudó en dar su consejo maternal. “Siempre les digo que si un chico te quiere, que no te engañe. Que sea honesto. No me gusta el doble discurso, y eso es lo que trato de enseñarles a mis hijos”, indicó.

Tomás es jugador de fútbol y sueña con llegar a la debutar en la Primera de Defensores de Belgrano. “Soy deportista, y aunque las redes pueden sumar, siempre estoy enfocado en lo que quiero lograr”, explicó. Su mamá agregó: “No toma alcohol y solo salimos cuando al otro día no entrena o durante las vacaciones”.

“¿Por qué voy a bailar con mi hijo?”

“Voy a bailar con mi hijo prque me divierto mucho, porque tengo confianza”, detacó Carola, de 45 años, antes de que su hijo la interrumpa: “Mis amigos, los más cercanos, saben cómo es mi vieja, saben cómo es mi relación con ella. Es como mejor amiga. Yo le cuento todo. Siempre que tengo un problema, mi primer recurso es ir con ella”.

Carola remarcó: “Me da mucha tranquilidad que Tomy sea bastante abierto, que cuente las cosas, que pueda expresar lo que siente, tanto a mí como a su papá (Marcelo)”.

“Yo sé que es raro que hay gente que piensa que es poco normal salir con su mamá, al final vas y la pasás bien como la pasás con una amiga, literal es lo mismo. Lo recomiendo”, precisó Tomy. Su mamá concluyó: “Yo recomiendo que tengan momentos de calidad con sus hijos, que puedan ver cómo los chicos se mueven en su ambiente para uno también tener tranquilidad y control sobre ellos”.