Jimena Barón deslumbró en su primer show embarazada, pero un imprevisto la sorprendió en escena: "No me cierra el pantalón"

La artista se presentó en Villa María, Córdoba, y relató las dificultades que atravesó por las altas temperaturas.

Hoy 09:17

La cantante vive un momento de felicidad plena con la llegada de su segundo hijo, rodeada por el amor de Matías Palleiro y su pequeña Momo. Sin embargo, no duda en compartir las dificultades de su embarazo, como lo hizo este sábado en el festival de Villa María, Córdoba.

Durante su presentación, la cantante agradeció al público y bromeó sobre su estado: “Hay una embarazada de 37 semanas que está acá por mí. Te quiero. Nace acá el chico, ¿que es mujer? Le ponemos María, por Villa María. La bautizamos. Te felicito. Beba. Chin chin”.

Pero lo que parecía ser una noche tranquila, se tornó cómica cuando Jimena, abrumada por el calor, confesó un problema inesperado: “Las vestuaristas me dijeron: ‘No muestres, nadie se entera’. A mí no me cierra el pantalón. ¿Ok?”. Entre risas del público, la artista continuó relatando las dificultades que atravesaba en su show, mencionando los corpiños y su incomodidad, pero asegurando que no se detendría: “Voy a deshidratarme, pero voy a seguir regia hasta el final”.