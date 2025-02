Filtraron un audio de la mamá biológica de Morena Rial contando cómo la dio en adopción

La hija de Jorge Rial, fue detenida el miércoles a la madrugada luego de ser acusada de robar una casa en Villa Adelina.

Hoy 10:15

Tras la detención de la mediática, muchos recordaron sus orígenes y el de Azucena Luna, su mamá biológica. En las últimas horas, Ángel De Brito difundió un audio en el que la mujer contó cómo es su relación con Morena y cómo fue el proceso de adopción.

“Me fui a Buenos Aires con Silvia (D’Auro), pero yo no tenía ni idea de que eran famosos. La conocí en un trabajo mío. Mis patrones tenían familiares en Buenos Aires que era albañiles, (...) Me hicieron estudios, chequeos del embarazo y pasó lo que pasó. El nombre Morena lo eligió Silvia”, comentó en la grabación la tucumana de 47 años.

Según relató Azucena, en la primera etapa del proceso trataron bien, pero cuando nació Morena todo cambió. “Al principio ella me trataba bien, pero después cuando tuve al bebé en brazos, yo le dije que no se la iba a dejar y ella me dijo ‘vos diste tu palabra y la vas a cumplir. Si no voy, traigo a tus dos hijos de Tucumán y los criamos nosotros y vos te olvidás de tus hijos’”, reveló.