José Florentín, clave en Central Córdoba: “Siempre tratamos de dejar en lo alto este escudo”

Hoy 17:05

José Florentín fue una de las figuras de Central Córdoba en la victoria ante Newell’s Old Boys y destacó la evolución del equipo bajo la conducción de Omar De Felippe. Además, remarcó la importancia de la entrega y la adaptación en un torneo corto.

“Fue un partido muy difícil, por el rival y por la temperatura. El calor fue tremendo, pero para los dos. Lo soportamos mejor nosotros”, señaló en zona mixta. Además, comparó el rendimiento con el encuentro anterior ante Defensa y Justicia: “Nos dormimos un poco en el segundo tiempo, cinco o diez minutos que fueron letales. En este mejoramos eso. Lo lindo del fútbol es que a los pocos días tuvimos revancha y por suerte pudimos ganar”.

Florentín también se refirió a la idea de juego que propone el entrenador del Ferroviario. “Nos estamos acomodando a lo que pide Omar (De Felippe). Él es muy claro con nosotros. Tenemos que respetar lo que él quiere y nos tenemos que acomodar rápido porque este es un torneo corto y no hay tiempo para trabajar ni para darle tiempo al DT para mejorar ciertas cuestiones. Hay que captar rápido lo que él quiere”, analizó.

Sobre su rol en el equipo, el mediocampista destacó su aporte en ataque: “Es una de mis características, llegar al área por sorpresa. Es lo que el técnico me pide. Son situaciones de partidos. Por suerte pude ayudar al equipo. Si me toca hacer goles, bienvenido sea, sino trataré de aportar lo mío desde otro lugar u otro aspecto”.

El esfuerzo del mediocampo de Central Córdoba fue clave para sostener el resultado ante Newell’s. “Tratamos de correr todos juntos. Son jugadores muy buenos Iván (Gómez) y Dylan (Glaby). Nos ayudamos entre todos y tratamos de cubrirnos las espaldas cuando salimos a presionar arriba. Somos un equipo que no nos sobra nada. Tenemos que correr. Somos un equipo humilde, pero tratamos de hacer respetar nuestra localía frente a nuestra gente, que siempre apoya”, expresó.

Por último, Florentín dejó un mensaje a los hinchas del Ferroviario. “Al hincha le digo que confíe en este equipo, que nosotros vamos a dejar siempre todo en cada partido. Siempre tratamos de dejar en lo alto este escudo, que a mí, en lo particular, me dio la oportunidad de hacer lo que más me gusta y trato de retribuírselo siempre dando todo dentro del campo de juego”, concluyó.