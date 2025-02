El Gobierno impulsa la reforma previsional: sube la edad jubilatoria y el haber será según los años de aportes

Lo anticipó el titular de la Anses, Mariano de los Heros. Señaló que uno de los puntos a debatir será el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación.

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Mariano de los Heros, ratificó en declaraciones a TN que el Gobierno buscará impulsar una reforma previsional “antes de fin de año” y destacó que uno de los puntos a debatir será el aumento de la edad mínima para acceder a la jubilación.

Actualmente, con 30 años de aportes, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65 años. No obstante, desde 2018, los empleadores no pueden intimar a esos trabajadores del sector privado a jubilarse si reúnen esos dos requisitos porque pueden optar por trabajar hasta los 70 años.

De los Heros no adelantó cuáles serían las nuevas edades para jubilarse pero se descuenta que se aplicará en forma gradual.

Además, ante el vencimiento el próximo 23 de marzo de la moratoria previsional, De los Heros ratificó que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y volvió a la carga con la creación de una Prestación de Retiro Proporcional.

La Prestación Proporcional – figuraba en el proyecto de Ley Bases pero luego del Gobierno la retiró porque se descontaba que no sería aprobada por el Congreso- consiste en una jubilación según los años aportados, con la garantía de un haber mínimo equivalente a la PUAM ( Prestación Universal al Adulto Mayor) del 80% del haber mínimo ( en febrero ese mínimo es de $ 218.469).

Por la enorme informalidad, al alcanzar las edades jubilatorias , más del 85% las trabajadoras y trabajadores no reunen los 30 años de aportes porque los empleadores no hicieron esos aportes y tampoco aportaron los que trabajaban por cuenta propia. Las moratorias fueron una alternativa de jubilación para esos sectores, descontando la ANSeS la deuda por los años no aportados del haber jubilatorio.

“Lo que tenemos que discutir es el régimen previsional, que es lo que anticipó el Presidente, antes de fin de año, y constituye el punto 9 del Pacto de Mayo. Creo que la Argentina se merece una reforma previsional completa porque el sistema, tal como lo han dejado, está quebrado”, dijo De los Heros.

Si bien el titular de la ANSeS no adelantó otros detalles de la reforma previsional que busca el Gobierno, entre las propuestas y borradores que circulan hay otros puntos claves a derogar o modificar.

Entre otros, están los regímenes de insalubridad o de envejecimiento prematuro (caso mineros o estibadores, se jubilan antes de los 65 años, según los casos) y los regímenes especiales, como el de docentes nacionales, docentes universitarios nacionales, investigadores científicos, (se jubilan con el 82% del sueldo del cargo, con un aporte del 13%, en lugar del 11%) Servicio Exterior, Luz y Fuerza y Poder Judicial.

Todos esos regímenes fueron objetados por el FMI. En 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el Ministerio de Trabajo, a través la Resolución 194/2018 resolvió crear una “Comisión Técnica Permanente” con el objetivo de “revisar” los regímenes de jubilación especiales o diferenciales y " evaluar situaciones hasta el momento no contempladas".

También Alberto Fernández, apenas asumió, volvió a la carga incorporando en la ley de Emergencia y Solidaridad la creación de una Comisión que proponga " las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales".

Las FF.AA. y de Seguridad tienen regímenes propios que el Gobierno quiere reformar y hay 13 Cajas provinciales que no fueron transferidas a la ANSeS que se busca consensuar con los gobernadores para se integren al régimen general.

Los regímenes de docentes y Luz y Fuerza abarcan al 90% del total de los beneficiarios de los regímenes especiales.

Los ya jubilados o pensionados por esos regímenes mantendrían los “derechos adquiridos”.

En estos casos, la propuesta sería que en adelante se jubilen al igual que el resto de las jubilaciones y pensiones, en torno del 60/65% del sueldo actualizado de los últimos 10 años, lo que implica una reducción muy fuerte de los haberes para las nuevas jubilaciones.

También figura revisar las pensiones, en especial las por discapacidad. Y modificar las pensiones por fallecimiento del titular (por viudez), excluyendo bajo ciertas condiciones a los cónyuges o convivientes que están jubiladas o jubilados. Y en los casos de los trabajadores activos, la pensión se mantendría solo por los años del matrimonio o convivencia.

La exclusión de la pensión por viudez ya rige para la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor ) vigente desde 2018.

Se habilitaría una variante de jubilación privada, con aportes voluntarios que podrían ser estimulados con alguna deducción sobre el impuesto a las Ganancias.

Actualmente, del total de beneficiarios del sistema previsional, 5.666.805 corresponden a jubilaciones y 1.712.673 a pensiones. De esos totales, 4.019.661 tienen beneficios por moratoria o plan de pago de deuda previsional y 3.359.817 son beneficios contributivos puros. Más de la mitad cobran la jubilación mínima.( $ 273.086 más $ 70.000 de bono).

Además, 1.835.063 son beneficios no contributivos, como Pensiones por discapacidad, madres de 7 o más hijos o

En tanto, los aportantes suman más de 13 millones, de lo que se desprende que más de 7 millones se desempeñan en la informalidad.