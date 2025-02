Las chicas de Quimsa tropezaron ante Riachuelo en el estadio Ciudad

La Fusión no pudo ante el elenco riojano y cayó por 49-37.

Hoy 22:50

Quimsa sufrió una dura derrota en casa ante Riachuelo por 49 a 37 en una nueva jornada de La Liga Femenina. El partido se inició con ambos equipos parejos en aciertos y errores. Por parte de las santiagueñas, los tiros libres de Campos y un buen ingreso de Virginia Peralta igualaron el marcador en los primeros compases.

Sin embargo, tras un pasaje flojo en porcentajes de cancha de Quimsa, Bazan y Carrizo impulsaron a Riachuelo para tomar una ventaja temprana, situando el parcial en 13 a 7. Las santiagueñas tardaron casi diez minutos en volver a sumar, mientras que las riojanas, que también se identificaron como las Eternas gracias a las intervenciones de Armesto y García, lograron abrir una diferencia máxima de 12 puntos. Aunque Della Rosa intentó mover el marcador para el conjunto local, Riachuelo cerró el primer tiempo 27 a 16 gracias a la gran actuación de García.

En el tercer cuarto se vivió un lapso de poca efectividad, con un parcial de dos a dos que mantuvo la tensión en el encuentro. Las riojanas anotaron con Giacone desde la línea de tres puntos, pero Quimsa respondió con Iturre, lo que permitió que el cierre del tercer cuarto fuera liderado por Campos y se mantuvieran las esperanzas de la Fusión al situar el marcador en 37 a 30.

El último cuarto se definió con baja efectividad ofensiva, predominando los tiros libres para mover el marcador. Tell se destacó individualmente, sumando 8 puntos para el equipo dirigido por Pereyro, mientras Lucía Boggetti intentaba mantener la reacción local. No obstante, un triple de Tell inclinó la cancha a favor de Riachuelo, y las aportaciones finales de Bazan y Tell sellaron la victoria por 49 a 37. La actuación de Agustina García, con 10 puntos y dos robos, junto a la doble-doble de Agustina Bazán (10 puntos y 6 rebotes) y la doble-doble de Lucía Boggetti (10 puntos y 10 rebotes), fueron determinantes para el triunfo de las visitantes.

El próximo desafío de las santiagueñas será el martes, cuando Quimsa reciba como local a Montmartre de Catamarca a partir de las 21 horas, buscando retomar la senda de victorias en La Liga Femenina.