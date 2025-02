Investigan a sujeto acusado de abusar de dos hermanas de 16 y 23 años

El hecho es investigado por la fiscalía de Monte Quemado tras una denuncia realizada por un familiar.

Hoy 06:56

La Fiscalía de Monte Quemado investiga a un vecino sospechado de abusar sexualmente de dos hermanas de 16 y 23 años, en medio de un fuerte escándalo familiar con acusaciones hasta de apriete por dinero, a cambio de silenciarlo todo.

El acusado fue denunciado por un familiar sindicado de abusar sexualmente de sus dos hermanas, pero en diferentes tiempos.

El 17 de diciembre pasado, la Fiscalía materializó la aprehensión del aludido, atribuyéndole cargos por "abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo" en perjuicio de una hermana de 16 años, quien sufriría dificultades emocionales, trascendió.

En la investigación, algunos integrantes de la familia no habrían acompañado el envión original de la denuncia. Sí, trascendió que uno de ellos señaló que la denuncia fue neta manipulación de una cuñada, resuelta en quedarse con la casa del acusado, más otros $ 2.000.000.

Con informes psicológicos y otras conclusiones, la Fiscalía acudió a audiencia de prisión preventiva, el 29 de enero pasado, presidida por el juez de Control y Garantías, Facundo Sayago.

En la acusación, el señalado fue sindicado de atacar sexualmente a la adolescente en diferentes ocasiones, pero sin que ésta situara y confirmara lugares y tiempos.

A su turno, la defensa, a cargo de Varalides Chávez, instó al cambio de calificativa, atenuándolo todo a "abuso sexual simple" y, por ende, bregó por la excarcelación del individuo.

Después de estudiar el escenario penal, el magistrado hizo lugar al cambio de calificativa y libertad del sujeto, pero todo lo supeditó a un conjunto de reglas de conducta: "Prohibición de acercamiento a la víctima en una distancia no menos a los 300; no consumir bebidas alcohólicas"; no acercarse ni comunicarse con ninguno de los testigos, entre otras medidas.