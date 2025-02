Multaron a Pancho Dotto en Punta del Este por manejar haciendo un vivo de Instagram

El empresario fue desde el Puente de La Barra hasta un restaurante de José Ignacio usando el teléfono.

Hoy 20:59

Pancho Dotto fue multado luego de manejar desde el Puente de La Barra hasta un restaurante de José Ignacio usando el teléfono celular para hacer una transmisión en vivo de Instagram. Según comentaron en El Observador de Uruguay, el hecho ocurrió hace unos días, cuando el mánager de modelos recorrió más de 25 kilómetros y fue sancionado por personal de tránsito.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la grabación en cuestión, el empresario comentó: “Cruzando el puente de La Barra con el Rolls Royce. Son las dos menos cinco de la tarde, está adelantado mi reloj igual, deben ser las dos menos cuarto. Acá estamos justito con la reglamentación -dijo mostrando en su cuenta kilómetros que no estaba excediendo el máximo de velocidad permitido-. Qué increíble 60 personas, hace más de, no sé, un año que no hacía un vivo”.

Según reveló, iba a almorzar a un restaurante de la zona: “Estamos llegando a José Ignacio, voy a comer a La Huella con unos amigos, 30 kilómetros por hora despacito, acá está el cruce (llegando a José Ignacio). Acá estuvimos varios años, acá inauguramos este lugar donde trajimos a Coyote, que (Pablo) Cosentino (ex dueño del boliche Coyote) obviamente me estafó. Acá estaba la DottoModels, estaba la agencia estaba Coyote. ANCAP, cuando yo vine por primera vez, no sé si estaba la ANCAP. Y acá estamos entrando a un lugar mágico que es José Ignacio, donde todo el mundo quiere estar hoy. Son las 2:30 de la tarde, estamos entrando, yo no iba a venir con este auto convertible, porque decían que iba a llover. Miren qué lindo se está poniendo, está saliendo el sol”.

Al llegar al lugar, un agente de tránsito se acercó al vehículo y multó a Dotto, hecho que quedó registrado en el video. “Me vas a molestar con el celular, como estoy haciendo un vivo, me dijeron. ¿Pero no me vas a hacer una boleta?”, quiso saber Dotto. Ante la respuesta afirmativo del oficial, el mánager de modelos se mostró tranquilo: “Me va a hacer una boleta, entonces lo voy a seguir filmando, yo pensé que no me la iba hacer. Cuando vi las motos dije, ‘bueno me van a hacer una boleta’ y me la van a hacer. No hay problema que me hagan la boleta. Gracias, un poquito para adelante y acá estamos”.