El tenso cruce entre Lisandro Martínez y una de las leyendas del Manchester United: “Cómo le duele al mufa este”

El defensor argentino, que se recupera de una lesión, recibió una dura crítica de parte de Paul Scholes, y le contestó con contundencia.

Hoy 18:19

Lisandro Martínez no dejó pasar las recientes declaraciones de Paul Scholes, quien cuestionó abiertamente su nivel como defensor del Manchester United. El ex mediocampista inglés, en su análisis sobre el rendimiento de los "Red Devils", aseguró que incluso cuando Martínez se encuentra en buena forma física, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League.

Su crítica se enmarca dentro de una reflexión más amplia sobre el presente del equipo, que actualmente se encuentra en el decimotercer puesto de la liga, a solo doce puntos de la zona de descenso.

El campeón del mundo, lejos de tomarse a mal los comentarios, respondió con contundencia en una publicación de TyC Sports. "Cómo le duele al mufa este, lo tirás en Argentina y no sobrevive", lanzó Lisandro Martínez, dejando en claro su postura frente a las palabras de Scholes.

A pesar de su lesión reciente, que lo mantendrá alejado de las canchas por varios meses debido a una rotura del ligamento cruzado anterior, el defensor argentino sigue firme y decidido a dejar atrás las críticas.

El contexto de esta polémica llega en un momento complicado para Martínez, quien sufrió una grave lesión durante la derrota 2-0 del Manchester United ante Crystal Palace el pasado 2 de febrero.

La rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda lo marginará de lo que resta de la temporada tanto en el club como con la Selección argentina en las Eliminatorias del Mundial 2026. Esta baja es un duro golpe para el equipo de Erik ten Hag, que pierde a un jugador clave en su esquema.