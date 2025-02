Scarlett Johansson reveló cual hombre le parece el más atractivo

La actriz de "Match Point" y "Lost in Translation" confesó en un programa de radio sentirse atraída por una celebridad que tomó a todos por sorpresa.

El debut cinematográfico de Scarlett Johansson tuvo lugar durante su adolescencia, participando en películas como ‘Un muchacho llamado Norte’ (1994), ‘Solo en casa 3’ (1997), ‘El hombre que susurraba a los caballos’ (1998), de Robert Redford, y ‘Ghost World’ (2001), de Terry Zwigoff. Estos primeros pasos en la industria sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las carreras más exitosas de Hollywood en los últimos años, gracias a una versatilidad interpretativa que quedó patente desde sus primeras apariciones, donde demostró una madurez impropia de su edad y una capacidad innata para transmitir emociones frente a la cámara.

Su irrupción definitiva en la industria llegó con ‘Lost in Translation’ (2003), de Sofia Coppola, donde interpretó a Charlotte, una joven recién graduada que entabla una peculiar amistad con un actor veterano, interpretado por Bill Murray, durante su estancia en Tokio. La química entre ambos actores y la delicada dirección de la directora convirtieron esta película en un fenómeno cultural que catapultó su carrera. Más tarde, la actriz inició una fructífera colaboración con Woody Allen en películas como ‘Match Point’ (2005), ‘Scoop’ (2006) y ‘Vicky Cristina Barcelona’ (2008), demostrando su capacidad para brillar en el cine de autor. Durante más de una década, la actriz también dio vida a Natasha Romanoff, más conocida como La Viuda Negra, convirtiéndose en uno de los miembros más destacados de Los Vengadores en el Universo Cinematográfico Marvel, un papel que ha compaginado con otros proyectos más personales como 'Her' (2013), donde prestaba su voz al sistema operativo de IA del que se enamoraba Joaquin Phoenix. Años después, la propia Scarlett Johansson confesaría que estaba "harta de que los directores de casting me pregunten si me duele la garganta".

La sólida carrera de Johansson en Hollywood se vio recompensada cuando la actriz fue nominada por partida doble durante la 92º edición de los Premios Oscar. La actriz compitió en la categoría de Mejor actriz de reparto por su papel en ‘Jojo Rabbit’ (2019), de Taika Waititi, y en la de Mejor actriz principal por ‘Historia de un matrimonio’ (2019), de Noah Baumbach, donde interpretó a una mujer atravesando un doloroso proceso de divorcio. Aunque la Academia decidió apostar por otras intérpretes y Johansson no pudo ganar ninguna de las dos estatuillas a las que estaba nominada, la experiencia sirvió como una consideración a la sólida trayectoria de una de las actrices más deseadas de Hollywood.

Scarlett Johansson, que hace unos meses comentaba que le dejaba "alucinada que un 60% de jóvenes entre 18 y 25 años crea que el hombre no llegó a la Luna", intervino hace unos años en una entrevista en el programa de radio ‘The Howard Stern Show’, donde el presentador aprovechó la ocasión para preguntar a la intérprete sobre las preferencias de la actriz en cuanto a la persona que le resultaba más atractiva. “Honestamente, soy alguien a quien le gusta Gordon Ramsay”, dijo la actriz refiriéndose al famoso chef británico, conocido por protagonizar diferentes programas de cocina y por su carácter explosivo frente a las cámaras. El presentador del programa, Howard Stern, no daba crédito mientras la actriz reía a carcajadas: “¿Gordon Ramsay te atrae? Oh, tal vez tenga una oportunidad contigo ¡Gordon Ramsay! Te concertaré una cita con él. ¿Me estás diciendo que querrías estar con Gordon Ramsay?”, respondió Stern asombrado ante la inesperada revelación de una de las actrices más cotizadas de Hollywood.