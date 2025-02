Filtraron el deseo que pidió Morena Rial desde la cárcel por su cumpleaños

Facundo Ventura mostró la carta que la mediática escribió mientras cumple su detención.

Hoy 12:39

Morena Rial escribió una profunda carta desde la cárcel el día de su cumpleaños. Así lo dio a conocer Facundo, el hijo de Luis Ventura, que este miércoles mostró al aire de Mañanísima la hoja con palabras de la mediática.

En una parte del texto, se conoció el fuerte deseo que la influencer pidió el fin de semana pasado, cuando recibió sus 26 años. “Quiero empezar de cero y estudiar”, fue parte de lo que pidió la joven.

“Hola a todos, soy More. Escribo para las personas que me quieren y, para las que no me comprenden, esto no lo hago para victimizarme ni mucho menos”, leyó Facundo Ventura en el programa conducido por Carmen Barbieri. El periodista se mostró totalmente emocionado mientras daba a conocer las palabras de la hija de Jorge Rial, y explicó que mantiene un fuerte vínculo de amistad con ella.

“Estoy bien y confío en Dios que todo se va a aclarar. Este proceso me servirá para reorganizar mi vida y poder estar con mis hijos. No me culpo ni me justifico. Pero sé que quiero empezar de cero, estudiar y demás”, escribió la mediática.

Por último, More recalcó: “Quiero agradecerles a los que me apoyaron y a aquellos que no, ya que todo me sirve. Todo se construye para estar mejor. Se hizo mucho juicio de valor sobre mí, sobre cómo soy como mamá y cómo soy como persona. Sé que los medios me están condenando, pero yo quiero estar mejor por mi, pero principalmente por mis hijos”.

Cabe recordar que la influencer quedó detenida el 5 de febrero tras ser acusada de formar parte de una banda que robó una casa en Villa Adelina. Por eso, este fin de semana recibió sus 26 años en una celda 2x2, según divulgó su exabogado.