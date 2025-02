Margaret Qualley se suma al reparto de la próxima película de Ridley Scott

La actriz compartirá elenco con Guy Pearce y Josh Brolin en "The Dog Stars".

Hoy 08:20

Guy Pearce, Josh Brolin y la estrella en ascenso Margaret Qualley acompañarán a Jacob Elordi al frente del reparto de 'The Dog Stars', la adaptación a la gran pantalla de la novela de Peter Heller que dirigirá Ridley Scott.

Escrita por Mark L. Smith ('El renacido', 'Twisters'), 'The Dog Stars' es una producción de 20th Century Studios que según su sinopsis oficial nos sitúa en un futuro cercano en el que los humanos casi se han extinguido debido a una pandemia. Big Hig (Elordi) no está infectado, así que sigue aquí. Después de la muerte de su esposa intenta mantenerse con vida en un hangar junto a su perro.

También con la ayuda de su pequeño avión Cessna y de Bangley (Brolin), su violento vecino con el que no se lleva bien. Y con un libro de poemas, algo de petróleo y cada lata de Coca-Cola que puede conseguir. Incluso cuando parece que ya no queda nada, él quiere continuar. Pero sobrevivir ya no es suficiente. Entonces se le presenta la oportunidad de cambiarlo todo, de lanzarse a la búsqueda de lo desconocido para encontrar algo que jamás hubiese imaginado...

Margaret Qualley

Qualley interpretará a Cima, una joven doctora e hija de un ranchero cansado del mundo, personaje al que por su parte interpretará Pearce, a quien Hig conoce a lo largo de su peligroso viaje.

Según Deadline, el rodaje de 'The Dog Stars' comenzará a finales del próximo mes de abril en localizaciones de Italia con vistas a su estreno en 2026.