Habló el joven que fue tragado y expulsado a los pocos segundos por una ballena: "Pensé que me había comido"

Hoy 15:36

En las últimas horas, se viralizó un video en el que una ballena jorobada se tragó a un joven que hacía packraft junto a su padre en el Estrecho de Magallanes. El incidente ocurrió en la región de Punta Arenas, Chile, cerca del Faro San Isidro y a metros de la Bahía El Águila.

A pesar del mal momento, el animal expulsó a la víctima a los pocos segundos. Adrián Simancas fue el protagonista de la impactante grabación y a las pocas horas del incidente, habló con la prensa sobre lo ocurrido.

“Siento algo como azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima... No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo... pensé que me había comido”, relató el joven en TVN de Chile.

Dell Simancas, su papá, fue quien filmó el hecho y también expresó qué sintió al ver la dramática situación: “No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada. Ese fue el único momento de susto que tuve, porque no lo vi como por tres segundos y de repente sale disparado”.

En el video, se puede ver el momento en el que una ballena emergió a la superficie, abrió la boca y se tragó tanto al joven como a la pequeña embarcación inflable en la que se transportaba.

Aunque fue expulsado con violencia por el animal, Adrián no sufrió heridas y pudo mantenerse a flote agarrado del inflable. Después del hecho, ambos explicaron que el viento y las corrientes marítimas se intensificaron, razón que los llevó a suspender la travesía.