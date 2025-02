El duro mensaje de Emily, de Love is Blind, tras su denuncia a Santiago Martínez por violencia de género

Mediante sus redes sociales, la joven sorprendió a sus seguidores con un contundente posteo.

Hoy 08:42

El reality Love is Blind (Netflix) prometía encontrar el amor, pero para Emily Ceco, una de sus exparticipantes, la historia dio un giro inesperado y alarmante.

Este jueves, la joven denunció públicamente a su esposo, Santiago Martínez, por violencia de género, revelando impactantes detalles sobre su ruptura.

En una entrevista en el programa de streaming Bondi, Emily detalló que sufrió abuso verbal y físico, y que tuvo que huir de la casa que compartían. La noticia sorprendió a quienes seguían su relación desde el reality. Ahora, en el marco del Día de los Enamorados, Emily decidió alzar la voz con un mensaje que no pasó desapercibido.

“En este San Valentín, el regalo más grande es cuidar”, comenzó Emily en una historia que compartió en su cuenta de Instagram. Con un mensaje contundente, la exparticipante reflexionó sobre su experiencia y dejó en claro su postura sobre el amor sano: “El amor no grita, el amor no insulta, el amor no golpea”. Sin lugar a dudas, sus palabras resonaron fuertemente entre sus seguidores, especialmente porque esta declaración se produce un día después de haber denunciado públicamente y en la Justicia a su esposo por violencia de género.