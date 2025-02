¿Por qué cada vez más parejas deciden verse solo los fines de semana?

Antes, la idea de verse en esos momentos estaba asociada a las relaciones a distancia. Pero ahora, estas parejas viven en la misma ciudad o a pocos kilómetros y aun así elegir solo encontrarse los fines de semana para dedicar de lleno su tiempo en el otro y mantener su autonomía el resto de los días.

Hoy 18:59

Entre la carga laboral, el estrés que provoca la rutina y la necesidad de tener espacio personal, se empezaron a entablar en el último tiempo relaciones más relajadas y menos demandantes. Además de las Living Apart Together (LAT), una de las formas de vincularse que más creció son las OWC, cuyas siglas en inglés significan Only Weekend Couples y refieren a aquellas parejas que únicamente se ven los fines de semana.

Se trata de un tipo de lazo monogámico que prioriza la independencia y se enfoca en la calidad de tiempo que se comparte, no tanto en la cantidad. “Así los momentos que estamos juntos son porque realmente lo elegimos y hay un deseo real de verse”, expresó Camila en diálogo con TN.

“Este modelo se volvió un poco más visible en los últimos 10 años, acompañado de todos los cambios que hubo en las dinámicas de pareja y a nivel social, donde justamente hay una mayor puesta en valor del tiempo para uno, para el desarrollo profesional y personal. También una mayor flexibilidad en los vínculos afectivos y a la vez una especie de jerarquización entre estos vínculos y otros, como las amistades”, explicó a TN la psicóloga y sexóloga Noelia Benedetto.

Según detalló Benedetto, hay varios motivos detrás de la elección de una pareja que decide verse únicamente los fines de semana.