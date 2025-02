Detuvieron a una “viuda negra” por el asesinato de un contador en Santa Fe

Los investigadores ofrecían 8 millones de pesos de recompensa por datos sobre su paradero y cayó en un campo de Corrientes, cerca de la localidad de Goya.

Hoy 05:21

En una parada de colectivos en la zona de la estación de ómnibus, sobre Santa Fe, hay pegado en un lateral una foto. "Micaela Gómez. Se ofrecen 8 millones de pesos por datos sobre su paradero". Morocha, pelo lacio negro, mirada perdida en la foto. La policía de la provincia de Santa Fe la buscaba por su participación en el homicidio de Jorge Gueglio, un hombre de 75 años, apuñalado en su departamento de Santa Fe al 1200 en octubre pasado. Pero Micaela estaba lejos de ese refugio: la detuvieron efectivos de la Policía Rural de Corrientes (Priar) en un paraje del departamento de Goya.

Gueglio era el presidente de la subcomisión de bridge del Jockey Club de Rosario y se presume que le franqueó el acceso a su departamento. El cuerpo de Gueglio presentaba siete heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo y le robaron llaves, un celular y su billetera. Al revisar las cámaras de vigilancia de la zona y del edificio los pesquisas concluyeron que Gómez fue la última persona vista con Gueglio. En las próximas horas será trasladada a Rosario y quedará a disposición de la fiscal María de los Ángeles Granato.

En noviembre de 2024 Gustavo Francisco Núñez, de 52 años, fue imputado por encubrir a Gómez tras haber supuestamente asesinado a Gueglio. La audiencia se realizó en el Centro de Justicia Penal, donde el juez Gonzalo Fernández Bussy le dictó seis meses de prisión preventiva efectiva tras la imputación por encubrimiento agravado que impulsó la fiscal Granato. De acuerdo a la acusación, el sospechoso ayudó a la apuntada por el homicidio a escapar de la ley una vez cometido el crimen. Núñez habría ocultado a la mujer en dos periodos distintos: del 20 al 24 de octubre, y del 25 de octubre al 8 de noviembre. A su vez, le envió pertenencias junto a dinero que se le robó a la víctima a un domicilio particular.

Núñez vivía en Gustavo Cochet al 7700 (cuatro cuadras pasando la avenida de Circunvalación, hacia Funes) y fue el cómplice que aseguró la fuga de Gómez, según la Fiscalía. En esa misma cuadra, en marzo del año pasado, hubo allanamientos por extorsiones imputadas a Gastón Schneider, hijo extramatrimonial de Claudio “Pájaro” Cantero.

El edificio de Santa Fe al 1200, donde fue asesinado Gueglio, contó con servicio de seguridad privada hasta el 30 de septiembre pasado. Desde entonces, la principal garantía de protección son las cámaras de vigilancia ubicadas dentro del edificio, que contiene 50 departamentos.

El diario La Capital de Rosario confirmó que la víctima vivía sola en un departamento del tercer piso. Era graduado de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y socio vitalicio del Jockey Club de Rosario.

Comerciantes de la zona contaron que Gueglio era un hombre a quien no parecían pesarles sus 75 años. Se lo solía ver entrar y salir del edificio varias veces al día. "Siempre fue muy educado, un hombre bueno que saludaba al pasar. Hace 15 años que trabajo acá. Escuché la noticia y cuando me di cuenta de quién era no lo pude creer, me puse muy triste", contó una mujer que trabaja en un puesto callejero ubicado a metros del edificio.