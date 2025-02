“Todavía necesito tratamiento para mi bronquitis”: el mensaje del papa Francisco desde el hospital

Sigue internado en el Gemelli de Roma. El Vaticano difundió el texto preparado por el Sumo Pontífice para el Ángelus tras la celebración de la misa del Jubileo de la Cultura.

Hoy 09:19

El papa Francisco agradeció las muestras de afecto que ha recibido y el cuidado de los médicos y los enfermeros del hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado por una infección de las vías respiratorias que le impidió pronunciar este domingo la oración del Ángelus, aunque la publicó por escrito.

“Todavía necesito tratamiento para mi bronquitis”, escribió el Sumo Pontífice, que agradeció “por el afecto, la oración y la cercanía con los que me están acompañando estos días, así como quiero agradecer a los médicos y al personal sanitario de este hospital por su cuidado: realizan un trabajo valioso y muy agotador”.

El Vaticano difundió el texto preparado por el papa para el Ángelus tras la celebración de la misa del Jubileo de la Cultura, en la que el cardenal José Tolentino de Mendonça leyó la homilía de Francisco, que no pudo presidir la misa al encontrarse hospitalizado desde el pasado viernes.

Por ello, en el Ángelus, el papa quiso recordar el Jubileo “dedicado especialmente a los artistas que han venido de diversas partes del mundo” y agradeció la preparación del evento al Dicasterio para la Cultura y la Educación, cuyo prefecto es el cardenal Tolentino.

El Jubileo de la Cultura “nos recuerda la importancia del arte como lenguaje universal que difunde la belleza y une a los pueblos, contribuyendo a traer armonía al mundo y a hacer callar todo grito de guerra”, aseguró el Papa.

“Deseo saludar a todos los artistas que han participado: me habría gustado estar con ustedes, pero como saben, me encuentro aquí en el Policlínico Gemelli porque todavía necesito algo de tratamiento para mi bronquitis”, añadió Francisco, que ha pasado su segunda noche ingresado para recuperarse de una bronquitis persistente.

Además no olvidó renovar su llamamiento a la paz e invitó a todos a “seguir orando por la paz en la martirizada Ucrania, en Palestina, en Israel y en todo el Medio Oriente, en Myanmar, en Kivu y en Sudán”.

“Nuestro primer pensamiento va para el papa Francisco. Rezamos por su salud, agradecemos la visión y el apoyo que siempre nos ofrece”, dijo el cardenal Tolentino, Prefecto de Cultura, al inicio de la celebración que ha presidido en la basílica de San Pedro en lugar del papa, que ha cancelado su agenda al menos hasta mañana, lunes.

El pontífice, de 88 años, se encuentra ingresado en el hospital Gemelli por una infección en las vías respiratorias, y, para facilitar su recuperación, este domingo tampoco pronunciará la oración del Ángelus, ya que su equipo médico le ha prescrito “reposo absoluto”.

Además de la misa de hoy, el papa también tuvo que cancelar su prevista visita de mañana lunes a los míticos estudios de cine de Cinecitta, uno de los momentos más destacados el Jubileo de la Cultura, que estos días reúne en Roma a más de 10.000 artistas de un centenar de países.

En su homilía, Francisco destacó que “la misión” de los artistas “no sólo es crear belleza, sino revelar la verdad, la bondad y la belleza escondidas en los pliegues de la historia, dar voz a quien no tiene voz, transformar el dolor en esperanza”.

Pero “la verdadera esperanza se entrelaza con el drama de la existencia humana” y “por eso el arte auténtico es siempre un encuentro con el misterio, con la belleza que nos supera, con el dolor que nos interroga, con la verdad que nos llama”.

“Queridos artistas, veo en ustedes unos custodios de la belleza que sabe inclinarse ante las heridas del mundo, que sabe escuchar el grito de los pobres, de los que sufren, de los heridos, de los presos, de los perseguidos, de los refugiados”, indicó.

En una época en la que “se levantan nuevos muros, en la que las diferencias se vuelven un pretexto para la división más que una ocasión de enriquecimiento mutuo, ustedes (...) están llamados a construir puentes, a crear espacios de encuentro y de diálogo, a iluminar las mentes y a encender los corazones”.

En su férrea defensa de la cultura, Francisco subrayó que “el arte no es un lujo, sino una necesidad del espíritu” y que “el mundo necesita artistas proféticos, intelectuales valientes, creadores de cultura”.

“Que el arte que hacen sea anuncio de un mundo nuevo; que su poesía nos lo haga ver. No dejen nunca de buscar, de interrogar, de arriesgar. Porque el verdadero arte nunca es cómodo, ofrece la paz de la inquietud. Y recuerden: la esperanza no es una ilusión; la belleza no es una utopía; el don que tienen no es una casualidad, es una llamada. Respondan con generosidad, con pasión, con amor”, concluyó.

El Jubileo de la Cultura reúne durante tres días en Roma a más de 10.000 artistas, como la actriz Monica Bellucci y los directores Tim Burton y Giuseppe Tornatore, para participar en exposiciones, actividades interactivas y ceremonias especiales, aunque la hospitalización del papa ha ensombrecido su celebración.