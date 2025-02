“Si tocan a uno, saltamos todos”: No Te Va Gustar, Dillom e Hilda Lizarazu defendieron a los artistas atacados por Milei

Cosquín Rock 2025 | En la primera jornada del festival en el Aeródromo de Santa María de Punilla, los artistas se unieron para respaldar a colegas como Lali, María Becerra y Milo J.

Hoy 10:00

La cuenta regresiva llegó a su fin y, pese a la tormenta que no daba tregua en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, a las 14.30 sonaron los primeros acordes que dieron inicio al Cosquín Rock 2025. Los primeros valientes en salir al escenario en medio de la lluvia fueron el cantautor de 27 años Santi Celli, en el Norte, y la banda de rock alternativo Ryan, en el Sur, separados por un kilómetro de distancia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una hora antes, cuando todavía reinaba la calma climática, las puertas del predio se abrieron y, pese a que aún era temprano, cientos de personas ingresaron al aeródromo para palpitar una jornada a pura música. Este año, el tradicional festival celebra su 25° edición con más de 100 artistas distribuidos en seis escenarios, entre hoy y mañana, con una mezcla de géneros que trascienden el rock e incluyen el trap, el pop, la electrónica y hasta el cuarteto.

El grupo etario es igual de variopinto. Abundan los jóvenes, claro, pero también se divisan muchas familias con chicos que rondan los diez años y entonan las canciones de Charly García que canta Hilda Lizarazu desde el escenario Norte con Lito Vitale en el piano.

Lucas y Romina son pareja, tienen 41 años y trajeron por primera vez a su hijo Valentino, de seis, que está deseoso de ver a Airbag, que tocará a las 21.40 en el escenario Norte. “Va a ser la octava vez que los vea en vivo”, cuenta el padre del pequeño fanático, que, por supuesto, lleva una remera de la banda que integra los hermanos Sardelli.

La familia Schmidt Sobech recorrió casi 1200 kilómetros en auto desde la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Corrientes, para experimentar por primera vez la adrenalina del Cosquín Rock. Son seis apasionados por la música nacional (un matrimonio con cuatro hijos, adolescentes y jóvenes) que, atraídos por la variedad de artistas que se presentan en el festival, se animaron a emprender esta aventura familiar para ver a Divididos, Wos, Airbag, Los Piojos y Nicki Nicole.

Un grupo de amigos de la facultad que promedia los 22 años también llega atraído por el abanico musical. Airbag, Las pastillas del abuelo, Wos, La vela puerca y Turf son algunas de las bandas que esperan ver estos jóvenes oriundos de Córdoba y de Salta.

Alrededor de las 15, la lluvia cedió y comenzaron a asomarse los primeros rayos de sol, que con el correr de la tarde se hicieron cada vez más intensos. Los abanicos se volvieron moneda corriente en todo el predio, mientras la multitud se movía de un escenario a otro para ver a sus artistas favoritos.

Hilda canta Charly

A las 16.30, Hilda Lizarazu y su banda coparon el escenario Norte con hits como “Necesito tu amor”, “La grasa de las capitales”, “Nos siguen pegando abajo”, “Raros peinados nuevos”, “Fanky”, “Seminare”, “Buscando un símbolo de paz”, “Rasguña las piedras” y “Rezo por vos”.

“Buenas tardes, Córdoba. ¡Aguante Charly García!”, exclamó la artista, acompañada en el piano por Lito Vitale. “Me siento muy honrada de estar aquí haciendo esta música para ustedes, estas hermosísimas canciones que nos dan mucha emoción”, agregó la histriónica cantante. En otro tramo del show, Lizarazu se tomó unos segundos para reconocer a Milo J, cuyo show en la ex-ESMA fue suspendido el último jueves a pedido de Gobierno. “Aguante Milo J”, dijo Hilda, que en septiembre pasado compartió junto con el artista de 18 años un episodio de ¡FA!, el ciclo de Mex Urtizberea.

Antes de la caída del atardecer, la música le cedió el paso a los millennials y a la Generación X, especialmente a partir de los shows de Guasones y La Vela Puerca, que transcurrieron a las 17.50 (escenario Sur) y a las 18.40 (escenario Montaña). Allí también flamearon banderas de Chaco, Mar del Plata, Neuquén, Córdoba -por supuesto-, Uruguay y México, entre otras. La familia Weiss, por ejemplo, viajó desde Puerto Madryn para ver a Divididos y a Los Piojos, y trajo al pequeño Jerónimo, de dos años, que está experimentando su segundo Cosquín Rock.

Ya a las 19.30, y frente a un escenario Norte colmado, Ricardo Mollo marcó el comienzo de uno de los shows más esperados de la noche: Divididos. Fiel al apodo con el que se la conoce hace décadas –la Aplanadora del Rock-, la banda salió a tocar un tema tras otro sin respiro, aunque el cantante hizo un alto para decir: “Mi deseo es que terminen los incendios, ahora en Entre Ríos y Corrientes, hace un tiempo en Córdoba y también en nuestra Patagonia querida. Creo que todos queremos lo mismo”.

Una hora más tarde, al cierre de Divididos, las luces se apagaron en el escenario Montaña y el rugido de lo multitud recibió a No Te Va Gustar, que abrió su set con “Un ángel para tu soledad”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y siguió con éxitos como “Cero a la izquierda”, “Al vacío” y “A las nueve”.

Más tarde, a las 21.40, Babasónicos convirtió el escenario Sur en un karaoke a cielo abierto e hizo bailar a su público -Adrián Dárgelos se sumó con sus propios movimientos eclécticos- con una seguidilla de hits que comenzó con “Tajada” e incluyó “Fizz”, “Irresponsables”, “El colmo”, “Risa”, “Putita”, un ensamble de “Carismático” con “Yegua”, y un show de luces en pantallas con “Deléctrico”.

A las 23.18, Dillom empezó ocho minutos más tarde de lo planeado y, aunque desde la primera fila vitoreaban su nombre y entonaban cada una de sus letras, el artista pidió un poco más de su público. “Me parece que falta acá, sé que están cansados, pero es el primer día”, exclamó.

Tal como se esperaba, el cantante se solidarizó con los artistas criticados por el presidente Javier Milei y, así como Hilda Lizarazu lo había hecho más temprano con Milo J y Emiliano Brancciari de No Te Va Gustar también con el joven de 18 años, con María Becerra y con Lali Espósito, Dillom sentenció: “El que se mete con María BCRA [como la apodó el mandatario] se mete conmigo. Si tocan a uno, saltamos todos.” Y agregó en medio de la ovación: “No importa la ideología ni las creencias”. Más tarde, cuando algunos agitaron cánticos en contra del Presidente, su postura fue contundente: “Ustedes saben que no puedo decir nada porque la última vez que dije algo en este festival me fui con una denuncia penal”.