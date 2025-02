El emotivo reencuentro de Marcos Camino y Cacho Deicas de Los Palmeras tras su conflicto: "Terminé lleno de lágrimas"

Los fundadores de la banda de cumbia santafesina hablaron en Pasión sobre los roces entre las últimas hermanas y su reconciliación.

Hoy 13:03

El ACV que tuvo Cacho Deicas, histórica voz principal de Los Palmeras, generó un inesperado conflicto que se hizo público con Marcos Camino, fundador del grupo. Luego de semanas en donde se dieron a conocer detalles de las tensiones entre ambos, llegó la paz. La banda santafesina se presentó en Pasión, el ciclo de América, y el acordeonista contó cómo se encuentra todo hoy.

“Estoy muy bien. Estamos aquí, luchando. Como verás, estamos trabajando sin Cacho porque ha tenido un ACV, que es de público conocimiento. Él nos está viendo, nos estamos dedicando a él y estamos esperando a que se recupere para que pronto esté nuevamente en los escenarios con todo nosotros, como es su deseo más grande”, manifestó el músico.

“Se hablaba de la palabra ‘reconciliación’. ¿Existió esa reconciliación?“, indagó Marcela Baños, la conductora del histórico ciclo de América. “No, por supuesto que no. Para que haya una reconciliación tiene que haber primero una pelea, una discusión o una cosa así, pero es nuestro caso no hubo nunca. Entre nosotros no hubo una división de ningún tipo. Hubo un malentendido por unas declaraciones mías, pero nosotros no estuvimos nunca peleados. Es más, yo estuve con él en su casa, con su familia”, señaló.

En tren de confesiones, Marcos Camino contó que el reencuentro con su compañero lo sensibilizó. “Ese momento fue buenísimo porque a mí, particularmente, me llenó de lágrimas el hecho de encontrarme nuevamente con él. Nos dimos un abrazo muy fuerte de muchos minutos y luego, pasé a hablar con su esposa y su hija en un ambiente de lo mejor”, destacó.

“Te reitero. Nunca hubo nada entre nosotros y las veces que hubo, éramos un matrimonio nosotros. Cuando teníamos diferencias las hablábamos como cualquier matrimonio o sino dormíamos espalda contra espalda. Siempre se arregló”, bromeó. “Estamos juntos desde hace más o menos 47 años. Nunca fue nada grave, o a él se la pasaba la comida o a mí se pasaba el asado. Esas cosas”, agregó, divertido.

También el integrante fundador del grupo, se refirió a cuándo podría darse la vuelta de Cacho a los escenarios. “Muchas gracias a la gente que nos apoya y nos sigue bancando sin su presencia. Está haciendo todas las rehabilitaciones necesarias y en poco tiempo seguramente lo vamos a tener con nosotros”, concluyó.