Una mujer transfirió un millón de pesos por error y se lo devolvieron

Su caso se hizo viral en TikTok, generando un gran debate entre los usuarios.

Hoy 21:38

Alicia Rosa Perea se había confundido y había transferido por error un millón de pesos a una cuenta equivocada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras ello, contó lo que le sucedió en sus redes y su caso se viralizó.

Sin embargo, aunque se contactó con la persona que había recibido el dinero, aseguró que no se lo quería devolver. Gracias a la difusión que tuvo, finalmente, alcanzó su objetivo y ocurrió lo que tanto estaba esperando: le devolvieron la plata.

La suma estaba destinada a la compra de mercadería para su negocio, pero a la hora de hacer la transferencia se equivocó de destinatario. “Hago transferencias bastante seguido por mi actividad, nunca pensé que algo así podría pasarme. Sin un local físico, mi fuente de ingresos depende de las ventas por Internet, lo que hace que la pérdida sea aún más significativa”.

“La única comunicación que mantuve con la persona que recibió el dinero fue a través de la red social TikTok, donde alguien que decía ser él admitió haber recibido la plata. Pero dejó claro que no tiene intenciones de devolverla”, detalló Alicia. “Ahora dudo si era realmente él, o alguien haciéndose pasar por él, porque me llegaron audios de la hermana diciendo que su TikTok verdadero es otro. Que ellos son de Entre Ríos y no tienen nada que ver. Todo es una confusión”, dijo hace unos días.

Cuando la joven emprendedora narró su experiencia en TikTok, el posteo recibió reacciones diversas: están quienes la criticaron y dudaron de sus palabras y su accionar, pero también quienes empatizaron con su desesperación.

Pero finalmente, lo que parecía imposible se hizo real. “¡Me devolvieron el millón de pesos!“, contó en medio de gritos y saltos. En otro video, inclusive, la chica detalló cómo recuperó todo.

Alicia agradeció a los medios que difundieron el caso y a su abogada. Además, sin dar muchos más detalles, se disculpó con el hombre al que le realizó la transferencia. “Yo solamente estaba pidiendo algo que era mío, jamás hubiera querido perjudicarlo en nada, valoro un montón la honestidad”, completó.