El contundente apoyo de Abel Pintos a Lali Espósito y María Becerra: "No tolero las faltas de respeto"

El cantante se refirió a las declaraciones de las cantantes y les dio su respaldo ante el conflicto con el presidente Javier Milei.

Hoy 21:51

Abel Pintos concedió una entrevista radial en donde, en medio del enfrentamiento del presidente Javier Milei con Lali Espósito y María Becerra, manifestó todo su apoyo a las cantantes.

El intérprete criticó al primer mandatario, quien llamó a las artistas “Lali Depósito” y “María BCRA”. “Me parece una falta de respeto”, señaló en Nuestra Mañana (Mitre). “Yo las faltas de respeto no las tolero en nadie. No me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera. Yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos”, afirmó, en alusión a la defensa que realizaron otros artistas como Dillom o Milo J.

“Estuve viendo que también tiene que ver con un montón de cosas, como la censura y la afrenta a la cultura. Yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque la verdad que no comulgo con nada de todo eso. Y mucho menos con la falta de respeto y con violentar de esa manera”, aseguró en el ciclo de Marcelo Bonelli que ocupa el horario en la emisora que pertenecía a Jorge Lanata.

El conductor le preguntó acerca de por qué creía que Milei había elegido a la comunidad artística como centro de muchas de sus batallas: “Me parece lamentable. El Presidente es la cabeza de todo un país. Debería identificar a todo un país, entonces me parece lamentable. No es la primera que esto pasa. Uno dice ‘es raro’. Más que raro, es lamentable. No es raro porque ha pasado muchos veces”.

“La música y la cultura ha sufrido muchas veces la afrenta de los políticos, en la Argentina y en el mundo entero. Y siempre que sucede es lamentable”, afirmó el cantante. El último choque de Milei fue con María Becerra cuando le molestaron sus palabras por los incendios en la Patagonia.

En ese momento Bonelli citó algunos dichos del economista: “Del lado de Milei hay algo como ‘lo que pasa es que todos los músicos y los artistas son kirchneristas’. O dice que viven del Estado y justo ataca a gente que es muy exitosa”. Abel volvió a expresar su desacuerdo y se refirió a la participación de los artistas en festivales de todo el país, una las cuestiones sobre las que Milei cargó las tintas.

“No me parece que porque un músico de un concierto en festivales sustentados por los gobiernos de distintas provincias, ciudades o pueblos, necesariamente esos músicos tengan que ser de un partido político o militante. No estoy de acuerdo con esta postura que él plantea. Absolutamente, eso no tiene nada que ver”, manifestó.

“A lo largo de los años yo he ido a tocar a festivales en un pueblo en donde hoy el intendente es peronista y mañana es radical. ¿Qué hago? ¿Me voy afiliando a distintos partidos? No tiene nada que ver una cosa con la otra, desde mi punto de vista“, continuó.

También el intérprete de éxitos como “La llave” y “El Adivino” se refirió a la identificación de los artistas con distintos partidos políticos. “Los artistas lo hacemos constantemente. Algunos con un discurso literal y otros con acciones porque todos hacemos a través de nuestras acciones y nuestras formas de ver el mundo. De ver y de hacer las cosas, estamos indicando cuál es nuestro pensamiento respecto del funcionamiento de la sociedad. Sobre cualquier asunto que nos competa”, aseveró.

“Si vos me preguntás si es necesario que todos los artistas digan a qué político votan en una votación de determinado cargo, no me parece que haga falta”, continuó el cantautor. “Todos expresamos de alguna u otra manera nuestra visión, más con lo que se hace que con lo que se dice”, dijo.

Al ser consultado si temía por alguna reacción del primer mandatario o de su entorno, se mostró tranquilo. “Gracias a Dios vivimos en un país en el que cada uno puede expresar lo que piensa y lo que siente. Ustedes me preguntaron qué pensaba sobre lo que dijo de mis colegas. Yo digo que no le banco una falta de respeto a nadie. Ni a vos, ni al presidente, ni a nadie. Por eso yo no le faltaría el respeto a nadie y mucho menos a un colega”, afirmó, para terminar concluyendo con un “a mí me tiene sin cuidado lo que quiera decir de mí”.