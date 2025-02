La escritura, del hipertexto a la IA

Desde el hipertexto hasta la escritura transmedia, los textos se vuelven más interactivos y colaborativos. La inteligencia artificial irrumpe en este panorama como herramienta creativa, generando debates en el ámbito académico sobre sus implicancias, riesgos y potencialidades en la enseñanza y producción textual.

Por Patricia Nigro para La Nación

La escritura es un proceso colaborativo y creativo en, por lo menos, dos aspectos: el humano y el artificial. Lectura y escritura atañen a jóvenes y adultos por igual y, por eso, no dejamos de preguntarnos cómo enseñar, en estos tiempos vertiginosos, los distintos modos de lectura/escritura.

Sea lo que sea la cultura digital, es un fenómeno fundamentalmente textual, explica un especialista en comunicación. La escritura está condicionada por los diferentes tipos de textos que se producen hoy, algunos verdaderos híbridos entre la oralidad y la escritura, como los mensajes escritos de WhatsApp, los comentarios a un artículo periodístico digital, los correos electrónicos, la escritura en las redes sociales, etc.

Otro investigador afirma que, en el hipertexto, se modifican totalmente las experiencias de lectura y escritura. El hipertexto suprime la linealidad de la letra impresa y opta por la secuencialidad de los párrafos. Sobre el texto base, se colocan los enlaces (que nos llevan a profundizar en los temas que pueden interesarnos o no).

Podemos imaginar al hipertexto como un juego de muñecas rusas. En relación con el modo con que se accede a él, ya no prima el texto unitario y estable. Se requieren lectores y lectoras participativos que diseñen su lectura. Así como también escritores y escritoras capaces de distinguir diferentes niveles en la profundidad del sentido de los textos.

Profesores investigadores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral señalan que no puede haber lectura transmedia sin escritura transmedia. Definimos a la escritura transmedia como aquella que se expande en formatos y dispositivos y, en ese camino, va adoptando las características que estos requieren.

En marzo de 2023, Jorge Carrión, escritor español, vino a Buenos Aires a presentar el primer libro coescrito con IA. Junto con el Taller Estampa de Barcelona y la “ayuda” de, en ese momento, Chat GPT-2 y 3, publicaron Los campos electromagnéticos. Teorías y prácticas de la escritura artificial. En un principio, podemos pensar que se trata solo de una escritura lúdica, pero, con el avance de los meses, podemos ver que es una realidad el uso de softwares de IA no solo para buscar información, sino también para la redacción de cualquier tipo de textos.

La comunidad académica está profundamente preocupada por el tema y trabaja e investiga para hallar los mejores modos de utilizar la IA. Entre los intelectuales, hay quienes quieren postergar estos avances tecnológicos y quienes anuncian escenarios apocalípticos. Nuestra postura es observar, investigar, experimentar y sacarle el mayor rédito, sin ser inocentes ni desconocer sus riesgos: la desinformación, los sesgos cognitivos, las “alucinaciones” de la IA, la falta de actualizaciones en inglés y, más aún, en las otras lenguas, la protección de los datos personales, etc.

Sobre la escritura asistida por IA, se está investigando mucho en los países del Norte Global. Todavía no hay nada definitivo, por la aceleración y la creación de nuevos softwares. Esto produce que sea muy difícil actualizarse permanentemente. No obstante, no deja de ser un desafío inmediato para quienes trabajamos en la academia.ß

(*) Docente de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral