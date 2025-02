Murió la abuela de Martina, participante de Gran Hermano: por qué decidieron no informarle

Ángel de Brito lo contó en LAM este lunes y enfrentó los cuestionamientos del conductor.

Hoy 08:35

Este lunes Ángel de Brito publicó en su cuenta personal de Instagram una noticia que sorprendió tanto a sus seguidores como a los fanáticos de Gran Hermano. “Polémica en GH. Murió la abuela de un participante y no se lo dijeron por decisión de la familia”, reveló el conductor de LAM (América), antes de contar que se trataba de Martina Pereyra, una de las jugadoras que está en la casa desde el 2 de diciembre.

Así, por la noche, en su programa televisivo se explayó al respecto. “Era una abuela que participaba del programa, porque iba a la tribuna, estaba presente y a la participante no le avisaron. Hasta donde yo había hablado con la producción, por otros episodios anteriores, antes de entrar a la casa, a los chicos se les pregunta: ‘Si pasa algo con algún familiar, algún tema de salud, ¿querés saber o no querés saber?’. Y los chicos responden por sí o por no. Después, más allá de los chicos, hay una decisión de la familia de decir: ‘Che, yo quiero que le digan porque esto no estaba previsto, no estaba en los planes...’. Hay imponderables que tienen que ver con la salud o con un accidente, son cosas que no se pueden prever”, desarrolló de Brito en su ciclo.

“Entonces ahí decide el que está afuera, no el que está adentro, que no tiene la información. En este caso, falleció la abuela de Martina”, reveló el conductor. “Yo hablé con Delfina, su hermana, durante el fin de semana, quien me confirmó la noticia. Hablamos de esta decisión que habían tomado ellos de no contárselo a Martina. Y fue motivada más que nada porque ella no está pasando un buen momento en la casa, está angustiada por varias cosas. Y sentían que darle esta información, que es imposible de revertir porque no hay nada que hacer, sino que además le podría traer un stress adicional por algo que no se puede resolver. Es una decisión de la familia”, remarcó el panelista Federico Bongiorno. “La familia siempre decide. Para mi tiene sentido la decisión”, defendió el panelista. “¿Cómo tiene sentido? Se muere un familiar tuyo, solo vos sabés qué te puede pasar con esa noticia”, contrapuso De Brito.