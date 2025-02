Lady Gaga reveló la lista de canciones de “Mayhem” y adelantó: “Prepárense”

El nuevo álbum saldrá el 7 de marzo e incluirá los éxitos “Abracadabra” y “Disease”, además de una colaboración con Bruno Mars en “Die With a Smile”.

Hoy 10:21

Lady Gaga se prepara para la salida de Mayhem, la séptima producción discográfica de su carrera que estará para disfrutar a partir del 7 de marzo. “Disease”, “Abracadabra” y la colaboración junto a Bruno Mars, “Die With a Smile” fueron algunos de los adelantos del material.

A principios de esta semana , la artista estadounidense sorprendió a sus seguidores con un contenido que subió a su sitio oficial con frases que formarán parte de las letras de sus nuevas canciones. En las últimas horas, Gaga publicó en sus redes sociales el listado de temas que formarán parte de Mayhem. Una animación con los títulos y que estuvo acompañado por la frase: “Prepárense”.

Lista de temas de “Mayhem”

Disease

Abracadabra

Garden of Eden

Perfect Celebrity

Vanish Into You

Killah ft. Gesaffelstein

Zombieboy

LoveDrug

How Bad Do U Want Me

Don’t Call Tonight

Shadow Of A Man

The Beast

Blade of Grass

Die With A Smile

El mes pasado, Lady Gaga contó en un comunicado que el disco será como “volver a ensamblar un espejo roto: incluso si no puedes volver a unir las piezas perfectamente, puedes crear algo hermoso y completo de una nueva manera”. “El álbum comenzó cuando me enfrenté a mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans”, agregó la cantante.