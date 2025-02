Alejandra Maglietti reveló con alegría que está embarazada

La modelo y periodista compartió la feliz noticia en Bendita TV.

Hoy 08:06

Al aire en Bendita TV (El Nueve), Alejandra Maglietti, a pura emoción, contó que está esperando su primer hijo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La panelista contó que está atravesando la semana número 13 de embarazo.

Luego de contar la feliz noticia, Maglietti recibió el fuerte abrazo de Beto Casella, conductor del ciclo, y todos sus compañeros.

En su cuenta de Instagram, Maglietti compartió con sus seguidores: "Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes".

"Pero esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor. Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca", siguió la también abogada.

"Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!", cerró Maglietti en su mensaje, que acompañó con una foto suya en Bendita TV, donde por primera vez deja ver su pancita de embarazada.

Rápidamente su posteo se llenó de likes y mensajes de felicidad de parte de sus cerca de 2 millones de seguidores.