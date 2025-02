Dejó una propina generosa, pero cuando pidió un café, la situación se descontroló

Un gesto sorprendente de un camarero en un restaurante desató la polémica en TikTok.

Hoy 08:25

Un gesto aparentemente cotidiano en un restaurante en España generó un intenso debate en las redes sociales, luego de que un cliente compartiera su experiencia en TikTok. El creador de contenido conocido como Lucena, quien utiliza el nombre de usuario @lucenalife en la plataforma, relató lo sucedido tras una cena familiar el pasado viernes, coincidiendo con la celebración de San Valentín. La publicación, que ya acumula más de 32 mil reproducciones, dividió opiniones sobre las normas no escritas de la atención al cliente y el manejo de propinas en los establecimientos.

De acuerdo con el relato de Lucena, la cena tuvo un costo total de 188 euros, a lo que él decidió añadir una propina de 12 euros, entregando un total de 200 euros al camarero y pidiéndole que se quedara con el cambio. Sin embargo, lo que parecía ser una velada tranquila dio un vuelco cuando, al finalizar la comida, decidió pedir un café. Según detalló en su video, el camarero le solicitó que abonara el costo de la bebida, algo que el cliente no esperaba tras haber dejado lo que consideraba una propina generosa.

En su publicación, Lucena explicó que no tuvo inconveniente en pagar el café, aunque admitió que el gesto le resultó inusual. “No sé lo que costaría, pero cuando me lo trae el camarero me pide que se lo pague. Me parece bien, yo le había dado 12 euros de propina, que me parece poco, pero no sé si yo como camarero me hubiera cobrado a mí mismo el café... me ha parecido raro”, expresó en el video.

A pesar de su sorpresa inicial, el creador de contenido destacó que el servicio recibido durante la cena fue excelente y que disfrutó mucho del café. Sin embargo, también reflexionó sobre cómo habría manejado la situación si él fuera el propietario del restaurante. “Como propietario del negocio habría tenido el gesto de que invite la casa”, añadió, dejando entrever que esperaba un detalle de cortesía por parte del establecimiento.

Entre los comentarios, algunos usuarios señalaron que en muchos restaurantes las propinas no van directamente al personal que atiende, sino que se reparten entre todo el equipo o incluso se destinan a cubrir otros gastos del local. Esto podría explicar por qué el camarero solicitó el pago del café, independientemente de la propina recibida. Otros, en cambio, opinaron que el gesto de invitar al café habría sido una muestra de cortesía que habría dejado una mejor impresión en el cliente.