Lanús va por la recuperación ante un Vélez que necesita sumar su primer triunfo

El Granate recibe al Fortín en un duelo que promete por la séptima fecha del Torneo Apertura.

Hoy 06:42

Lanús recibirá este viernes a Vélez desde las 21:30 en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez, por la séptima fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El árbitro será Sebastián Raineri, con el apoyo del VAR a cargo de José Carreras. El partido será transmitido en vivo por TNT Sports Premium.

El Granate atraviesa una campaña irregular en este inicio de temporada. Luego de comenzar con derrotas ante Deportivo Riestra (2-0) como local y frente a Rosario Central (2-1) en el Gigante de Arroyito, el equipo logró levantar cabeza con tres triunfos consecutivos: superó 2-0 a Sarmiento, goleó 4-0 a Lamadrid en la Copa Argentina y venció 1-0 a Talleres en Córdoba. Sin embargo, en las últimas dos fechas volvió a tropezar: empató 0-0 con Gimnasia y cayó 1-0 frente a River Plate en el Monumental con un gol de Miguel Borja.

Con estos resultados, Lanús suma 7 puntos y ocupa la 9° posición en la tabla, por lo que un triunfo en casa podría meterlo nuevamente en la pelea por los puestos de clasificación.

Vélez, en busca de un respiro en medio de la crisis

La realidad de Vélez es mucho más complicada. El equipo dirigido por Sebastián Domínguez aún no conoce la victoria en el torneo y se encuentra en el fondo de la tabla con apenas 1 punto en seis fechas. El Fortín no solo acumula cinco derrotas y un empate, sino que todavía no ha convertido goles en lo que va del certamen.

Desde la salida de Gustavo Quinteros, los números son alarmantes: perdió 3-0 con Tigre, 1-0 con Platense, 2-0 con Instituto, igualó sin goles ante San Lorenzo y volvió a ser goleado por Independiente (3-0) y Godoy Cruz (2-0).

Este partido se presenta como una oportunidad clave para revertir la situación, cortar la racha negativa y, al menos, comenzar a sumar puntos que permitan soñar con salir del último puesto.

Con objetivos diferentes, Lanús buscará volver al triunfo para meterse en la zona alta de la tabla, mientras que Vélez intentará romper con una sequía preocupante y darle un respiro a su técnico. El duelo promete ser vibrante en el cierre de la jornada del viernes en la Liga Profesional.