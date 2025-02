Morena Rial descartó toda reconciliación con su madre adoptiva: "Para mí está muerta hace años"

Morena ha sido crítica con su madre adoptiva, acusándola de maltrato físico y psicológico durante su niñez.

Morena Rial recuperó su libertad tras pasar diez días detenida por robar casas en Villa Adelina.

En ese contexto, al aire de LAM (América), habló con el notero Santiago Riva Roy, quien le preguntó sobre todos los temas, y lo más resonante fue cuando se refirió a su madre adoptiva, Silvia D'Auro.

Respecto a la exesposa de Jorge Rial, dijo una frase contundente: “Para mí está muerta hace muchos años”. Luego, el cronista le consultó sobre el juicio que le inició, a lo que la influencer indicó: “No sé en qué quedó, pero creo que está vigente y hay que citar testigos. Es medio un quilombo”.

“Era una loca, ejercía violencia de todo tipo, siempre lo dije, y los que estuvieron en esa época saben”, añadió.

En otro pasaje de la entrevista, Morena comentó que está buscando un hogar donde vivir para poder dejar la casa de su hermana, Rocío, quien la acogió en este complicado momento. Por último, afirmó que no le da importancia a los haters y dijo: “No van a lograr verme llorar. No lo lograron nunca”.

Morena Rial solo quiere tranquilidad en esta nueva etapa de su vida.

Tras haber estado detenida por robar casas en Villa Adelina, se disculpó por sus errores y prometió estudiar y hacer todo lo posible para salir adelante por sus dos hijos, y en las últimas horas confirmó el emprendimiento que encarará muy pronto para ganar dinero.

A pedido de sus seguidores, lanzará su línea de merchandising con sus frases más icónicas y las tazas de “Que lo demuestre” ya se perfilan como el producto más vendido. La mediática también tiene propuestas para trabajar en TV y hasta que alguna se concrete disfruta de los canjes y la promoción de marcas que le pagan por su servicio de difusión.

Morena Rial disfruta al máximo de su rol de influencer, pero no hace oídos sordos a las críticas y esta semana salió a responderles a aquellos que la acusaron de no ocuparse de sus nenes. “Pueden hablar lo que quieran, pero nadie puede decirme mala madre porque me sacaría el corazón por cualquiera de mis dos hijos. Y el que me conoce, sabe la clase de madre que soy. Con eso me alcanza”, disparó sin vueltas.