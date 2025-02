El embajador de Argentina en Israel denunció un plan estratégico de terror por parte de Hamas

Según se corroboró, entre los restos estaban Ariel y Kfir Bibas, pero no los de la mamá de los niños, Shiri Bibas. En su lugar, Hamas entregó el cuerpo de otra mujer, una jugada macabra condenada por Israel y la comunidad internacional.

Hoy 10:22

El embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish, denunció un plan estratégico de terror por parte de Hamas luego de que el Ejército israelí identificara los cuerpos entregados este jueves al Comité Internacional de la Cruz Roja en el sur de Gaza.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se corroboró, entre los restos estaban Ariel y Kfir Bibas, pero no los de la mamá de los niños, Shiri Bibas. En su lugar, Hamas entregó el cuerpo de otra mujer, una jugada macabra condenada por Israel y la comunidad internacional.

“Es justamente macabro, pero todo esto está planeado. Acá hay un plan estratégico macabro para hacerte sufrir a vos, a mí, a los familiares, a los argentinos. La alegría de ellos es nuestro sufrimiento”, señaló.

“¿Qué es? ¿Un juego? No basta que estás entregando dos bebitos, que decís que vas a dar a la mamá y no la das. Es todo parte del mismo plan, montaje”, agregó Wahnish esta mañana en declaraciones a Radio Mitre, respecto a la confirmación de que los restos entregados por la organización no pertenecen a Shiri Bibas, ni a ningún otro rehén israelí. La organización terrorista Hamas aseguró que se trató de un error.

La mujer fue secuestrada en el kibutz Nir Oz junto a sus hijos, Ariel, de 5 años, y Kfir, de 9 meses, quien se convirtió en el más pequeño de los cerca de 30 niños capturados durante los ataques de ese día. Las autoridades israelíes creen que fueron asesinados por los terroristas de Hamas mientras estaban en cautiverio en Gaza, en noviembre del 2023: “A mayor nivel de vulnerabilidad, de inseguridad, incertidumbre y terror psicológico que generan, ellos ganan más”, advirtió el diplomático.

Además, el embajador planteó que la lucha contra Hamas es “universal”. En ese sentido, aseguró que la masacre del 7 de octubre es la “muestra gratis” de lo que la organización planea hacer a nivel global: “Si no lo hacen, no es porque no quieren, es porque no pueden. Pero si pudieran, estarían haciendo la misma masacre en todo el mundo. Ellos luchan contra la democracia y la libertad”.

El embajador también denunció el “silencio” de los líderes del “mundo libre” y elogió tanto al presidente Javier Milei como al jefe de gobierno porteño, Jorge Macri: “Están mostrando que están del lado correcto de la historia”. Mientras que el Gobierno Nacional decretó dos días de duelo por el asesinato de los niños, ayer por la noche los edificios porteños se iluminaron de naranja, el color que eligieron para reclamar por ellos al hacer alusión a su cabello pelirrojo. Entre los emblemas de la ciudad que realizaron un homenaje se destacó el Obelisco, en donde se proyectó con un mapping la imagen de Ariel y Kfir Bibas, junto a Shiri.

“Ayer, Israel y Argentina no recibimos solo ataúdes y cuerpos. Nosotros estamos enterrando, junto con estos cuerpos, los valores de la vida y la libertad. Esto es un insulto a la dignidad humana. Tenemos el cuerpo de un abuelo de 83 años y dos cuerpitos de Kfir, de 9 meses cuando lo secuestraron, y Ariel de 4 años. Mirá el extremo, lo que es la crueldad y el insulto a la dignidad humana. Ellos festejan y celebran esas muertes”, concluyó.

Durante la jornada del jueves, el Estado de Israel confirmó que dos de los cuerpos entregados pertenecen a los niños argentinos-israelíes, pero el cadáver de la mujer entregado no corresponde al de la madre de la familia. “Después de completar el proceso de identificación por parte del Centro Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel, representantes de las FDI informaron a la familia Bibas que sus seres queridos, Ariel y Kfir Bibas, de bendita memoria, han sido identificados”, señaló el ejército en un comunicado.

Así, el FDI informó que, durante el proceso de identificación, se determinó que el cuerpo adicional recibido no correspondía a Shiri Bibas ni coincidía con ningún otro secuestrado, por lo que permanece sin identificación.

En ese sentido, responsabilizaron a Hamas por una “muy grave violación”, afirmando que el grupo estaba obligado, según el acuerdo, a devolver los cuerpos de cuatro secuestrados fallecidos. En este sentido, exigió que “Hamas devuelva a Shiri Bibas a casa junto con todos los secuestrados”.

Los niños fueron capturados junto con su madre en el kibutz Nir Oz, mientras que el padre, Yarden Bibas, fue tomado como rehén por Hamas al intentar protegerlos. “Yarden fue devuelto como parte del acuerdo para el retorno de los secuestrados el 1 de febrero de 2025″, precisaron en un comunicado.